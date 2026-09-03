FPÖ-Nationalratsabgeordneter Axel Kassegger scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus der Politik aus

Wien (OTS) -

Gesundheitliche Gründe veranlassen Nationalratsabgeordneten MMMag. Dr. Axel Kassegger dazu, sein Mandat sowie seine Funktionen als Präsident des Freiheitlichen Bildungsinstituts (FBI) und als Obmann der FPÖ Graz mit sofortiger Wirkung auf eigenen Wunsch zurückzulegen und aus der Politik auszuscheiden.

„Ich stehe unmittelbar vor einer bedeutenden Operation, die bereits nächste Woche stattfinden wird. Ich habe mich in diesem Zusammenhang dazu entschieden, künftig meine volle Aufmerksamkeit und Kraft meiner Genesung zu widmen. Es ist mir ein großes persönliches Anliegen, mich auch bei meiner Familie zu bedanken, die mich auf diesem Weg begleiten und unterstützen wird.“

„Ein besonderer Dank gilt natürlich auch meinen bisherigen politischen Weggefährten, mit denen ich die intensiven und prägenden letzten 13 Jahre meines Lebensweges gemeinsam beschreiten durfte“, so Kassegger abschließend.