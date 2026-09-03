AVISO: Präsentation der ersten Zivilschutz-App Europas

Wien (OTS) -

Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren Innenminister Gerhard Karner, Andreas Hanger, Präsident des Österreichischen Zivilschutzverbandes, und der für Krisenmanagement zuständige Gruppenleiter im Innenministerium, Reinhard Schnakl, die erste App Europas, die Gefahreninformation, personalisierte Vorsorgeempfehlungen und Echtzeit-Warnmeldungen auf einer zentralen Plattform vereint.

Wann: 7. September 2026, 10 Uhr

Wo: Bundesministerium für Inneres (BMI), Herrengasse 7, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/4mbtdep2