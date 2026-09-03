Stadt Wien verleiht Galerien- und Offspace-Preise 2026

Wien (OTS) -

Der Kunstherbst in Wien nimmt dieser Tage Fahrt auf: Den Auftakt machen die Kunstmessen Parallel Vienna und heuer erstmals die Astoria Artshow, gefolgt vom Galerienfestival curated by. Im Vorfeld dieser Ereignisse freut sich die Stadt Wien, die Preisträger*innen der renommierten Galerien- und Offspace-Preise 2026 bekanntzugeben.

Mit den Preisen werden jährlich je fünf Wiener Galerien und fünf Wiener Offspaces (Artist-run-Spaces) ausgezeichnet. Damit würdigt die Stadt Wien konsequente und qualitativ herausragende Arbeit, hervorragende Ausstellungsprogramme sowie das Engagement für den Kunststandort Wien.

Die 2026 prämierten Galerien und Kunsträume zeigen die große Vielfalt der Wiener Kulturlandschaft. Sie sind wichtige Plattformen für junge Gegenwartskunst und verbinden Orte mit frischen Impulsen ebenso wie solche mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung künstlerischer Positionen. Unter den ausgezeichneten Räumen finden sich jene, die neue Akzente setzen und Vernetzung über Genregrenzen hinweg fördern. Ebenso gehören dazu Orte, die experimentellen künstlerischen Ansätzen Raum geben und zur Erneuerung und Internationalisierung der Wiener Kunstszene beitragen.

Kaup-Hasler: Auszeichnungen stärken die Wiener Kunstszene

„Galerien, Kunsträume und Offspaces sind unverzichtbare Orte der Gegenwartskunst in Wien. Mit ihren engagierten und oft experimentellen Programmen bereichern sie die Stadt vielfältig. Sie schaffen Vernetzung und Austausch, ermöglichen Sichtbarkeit für Künstler*innen und Publikum und tragen mit neuen Impulsen wesentlich zur Erneuerung und Internationalisierung der Wiener Kunstszene bei“, dankt Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler den Preisträger*innen für ihr Engagement.

Die Preisträger*innen wurden von einem unabhängigen Fachbeirat bestehend aus Kunsthistoriker*innen und Kurator*innen, dem aktuell Georgia Holz, Vanessa Joan Müller, Luisa Ziaja angehören, nominiert. Die Auszeichnungen sind mit je 4.000 Euro dotiert.

Galerienpreise 2026

Shore Gallery, www.shore-gallery.eu

Galerie Croy Nielsen, www.croynielsen.com

Galerie Martin Janda, www.martinjanda.at

Galerie Krobath, www.galeriekrobath.at

GALERIE3 Wien, www.galerie3.com

Offspace-Preise 2026

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