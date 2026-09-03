VIG Holding erneut als „Great Place To Work“ ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Die VIG Holding hat mit 1. September 2026 erneut die international etablierte „Great Place To Work“-Zertifizierung erhalten. Grundlage ist eine anonyme, unabhängige Befragung der Mitarbeitenden. In allen fünf Hauptkategorien Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist konnten die sehr guten Befragungsergebnisse von 2024 nochmals gesteigert werden.

„9 von 10 unserer Mitarbeitenden sagen, dass die VIG Holding ein sehr guter Arbeitsplatz ist – 2024 waren es 8 von 10. Eine deutliche Steigerung, über die wir uns sehr freuen! Unsere Mitarbeitenden sind die Basis unseres Erfolgs und prägen mit ihrem täglichen Engagement unsere Unternehmenskultur. Das Feedback aus der Befragung wird vertiefend analysiert und fließt in die weitere Entwicklung der Arbeitsplatzkultur ein. Mitarbeitende und Führungskräfte werden dabei aktiv einbezogen“, sagt Hartwig Löger, Vorstandsvorsitzender der Vienna Insurance Group.

Die Ergebnisse zeigen auch eine enge Verbundenheit mit der VIG Holding: Jeweils 86 % der Befragten sind stolz auf ihren Arbeitsplatz und empfehlen die VIG Holding als sehr gute Arbeitgeberin weiter.

Life Balance, Vielfalt und Fürsorge besonders positiv bewertet

In der VIG Holding wurden explizit die Themen Life Balance sowie der wertschätzende und faire Umgang mit Vielfalt positiv hervorgehoben. Auch Aspekte rund um Fürsorge und psychische Gesundheit werden von den Mitarbeitenden betont.

„Eine gute Arbeitsplatzkultur zeigt sich vor allem darin, wie Mitarbeitende ihren Arbeitsalltag tatsächlich erleben. Flexible Rahmenbedingungen unterstützen dabei, Berufliches und Privates miteinander zu verbinden. Dazu kommen Angebote rund um Gesundheit und Familie. Besonders freut mich, dass Vielfalt und gegenseitiger Respekt von unseren Mitarbeitenden so positiv wahrgenommen werden“, sagt Barbara Hohl, Head of Human Resources der VIG.

Auch auf Gruppenebene zeigt sich ein sehr positives Bild:

Eine Vielzahl von VIG-Gruppengesellschaften hat 2026 die Möglichkeit genutzt, an der Great Place To Work-Befragung teilzunehmen. Rund 26.000 Mitarbeitende der VIG-Gruppe waren zur Befragung eingeladen, die Rücklaufquote lag bei 77 %. Im gruppenweiten Durchschnitt geben drei Viertel der Mitarbeitenden an, dass ihre jeweilige Gesellschaft ein sehr guter Arbeitsplatz ist.

Der Anspruch, eine attraktive Arbeitgeberin zu sein, ist auch strategisch in der VIG-Gruppe verankert. Die Weiterentwicklung von Mitarbeitenden und Unternehmenskultur ist Teil des gruppenweiten Strategieprogramms bis 2028, evolve28; Mitarbeitende bilden zudem eines der sechs Wirkungsfelder des VIG-Nachhaltigkeitsprogramms.

Über Great Place To Work

Jedes Jahr befragt Great Place To Work® mehr als 20 Millionen Mitarbeitende weltweit, um zu definieren, was einen großartigen Arbeitsplatz ausmacht. Das Ergebnis spiegelt sich im sogenannten Trust Index™ wider, der die Erfahrungen der Mitarbeitenden in zentralen Bereichen wie Vertrauen, Führung, Wertschätzung und Zusammenarbeit erfasst. Unternehmen mit herausragender Kultur erhalten das Gütesiegel Great Place To Work®-Certified™.