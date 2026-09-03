Salzburg (OTS) -

„Steckt die Sterneküche in der Krise?" „Ist die Sterneküche am Ende?" Die Schlagzeilen der vergangenen Monate laufen alle in dieselbe Richtung. Über die Zukunft des Fine Dining wird seit Monaten diskutiert. Erhoben hat sie bisher niemand.

Andreas Senn hat erhoben. Im Juni hat er im Zuge der Aktion SENNS FIRST TASTE an jedem Wochentag einen Tisch in seinem Restaurant (2 Sterne, 18,5 Punkte Gault&Millau, 99 Punkte Falstaff) an Menschen unter 30 vergeben – kostenlos. Was bisher niemand wusste: Jeder Gast wurde zweimal befragt. Einmal vor dem Besuch, einmal danach. Dieselben Fragen, dieselben Skalen.

Die Fragen, auf die wir Zahlen legen und Antworten aus der Vollbefragung haben:

Verliert die Spitzengastronomie die nächste Generation?

Was hält junge Menschen wirklich zurück – der Preis, der Dresscode, die Unsicherheit, oder etwas ganz anderes?

– der Preis, der Dresscode, die Unsicherheit, oder etwas ganz anderes? Lässt sich eine Haltung zu Fine Dining überhaupt verändern? Und wenn ja: wodurch – und wie stark?

Und wenn ja: wodurch – und wie stark? Was müsste sich ändern, damit junge Gäste wiederkommen? Gefragt bei denen, die es gerade erlebt haben.

Entstanden ist ein Vorher-Nachher-Vergleich, den es in dieser Form für die Spitzengastronomie bislang nicht gibt. Das Ergebnis widerspricht der laufenden Debatte an ihrem entscheidenden Punkt, denn die Spitzengastronomie stellt die falsche Frage.

Wir präsentieren die Ergebnisse und Ableitungen für die Gastronomie beim Pressemeeting:

WANN: Donnerstag, 17. September 2026

Donnerstag, 17. September 2026 UHRZEIT: 11 Uhr (Dauer inkl. Diskussion ca. 60 Minuten)

11 Uhr (Dauer inkl. Diskussion ca. 60 Minuten) ORT: Restaurant SENNS, Söllheimerstraße 16, 5020 Salzburg

Restaurant SENNS, Söllheimerstraße 16, 5020 Salzburg WER: Andreas Senn und seinem Team

Bitte um Anmeldung an: [email protected]

Pressemeeting: Ist die Sterneküche am Ende?

Andreas Senn hat nachgemessen und kommt zu überraschenden Ergebnissen. Präsentation der Befragung von SENNS FIRST TASTE: Was junge Menschen wirklich über die Spitzengastronomie denken.

Datum: 17.09.2026, 11:00 Uhr - 17.09.2026, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: SENNS.Restaurant

Söllheimerstraße 16

5020 Salzburg

Österreich