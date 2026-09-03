Abschlussfeier an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach

St. Pölten (OTS) -

Ende August fand die Abschlussfeier für neun Absolventinnen der einjährigen Ausbildung Pflegeassistenz an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach statt. Die feierliche Übergabe der Zeugnisse durch Landesrat Anton Kasser fand mit zahlreichen Ehrengästen im Mehrzwecksaal des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf statt. Landesrat Kasser beglückwünschte: „Ich gratuliere allen Absolventinnen und Absolventen und wünsche ihnen viel Erfolg auf ihrem beruflichen Weg. Die Pflege hat eine große Bedeutung für unsere Gesellschaft – und dies wird in Zukunft noch zunehmen.“

Auch die Direktorin der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Katharina Schuster gratulierte den Absolventinnen und Absolventen sehr herzlich: „Mit ihrem erfolgreichen Abschluss haben unsere Absolventinnen und Absolventen einen wichtigen Meilenstein erreicht. Sie können stolz auf das sein, was sie geleistet und in ihrer Ausbildungszeit gelernt haben.“

Insgesamt neun Absolventinnen der Pflegeassistenz nahmen im Rahmen dieser Feier ihre Abschlusszeugnisse entgegen. Die hohe Qualität der Ausbildung zeigte sich in der Tatsache, dass vier die Prüfung mit ausgezeichnetem Erfolg sowie drei mit gutem Erfolg bestanden haben.

Auch LGA Vorstand Bernhard Kadlec gratulierte den Absolventinnen und Absolventen: „Gut ausgebildete Pflegekräfte sind eine wesentliche Säule unserer Gesundheitsversorgung. Mit ihrem erfolgreichen Abschluss haben die Absolventinnen und Absolventen dafür eine wichtige Grundlage geschaffen. Ich gratuliere ihnen herzlich zu ihrer Leistung und wünsche ihnen für ihren weiteren beruflichen Weg viel Erfolg und vor allem Freude an dieser wichtigen und verantwortungsvollen Aufgabe.“

Die nächste Ausbildung zur Pflegeassistenz hat am 1. September begonnen, die zur Pflegefachassistenz startet am 15. Oktober. Eine Bewerbung ist hier nur mehr für die Warteliste möglich. Die nächste Ausbildung zur Pflegefachassistenz startet dann im März 2027, hier sind Bewerbungen noch möglich.

Die nächsten Infoabende:

21. Oktober 2026, 17 bis 19 Uhr, Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach: Ausbildungen in Gesundheitsberufen an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach

17. November 2026, 17 bis 19 Uhr, Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach: Ausbildungen in Gesundheitsberufen an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach

Weitere Informationen bei Barbara Schindler-Pfabigan, NÖ LGA - Gesundheitsregion Weinviertel GmbH, Tel.: +43 676 858 70 38420, [email protected]