next layer übernimmt weitere Datacenter-Fläche von Drei Österreich

Wien (OTS) -

Der österreichische Internet Service Provider next layer übernimmt mit 1. November 2026 die bisher von Drei Österreich genutzte Datacenter-Fläche im On Demand Center 21 (ODC21) in Wien. Mit der Erweiterung baut next layer seine Datacenter- und Colocation-Kapazitäten gezielt aus und stärkt sein Angebot für Unternehmen mit hohen Anforderungen an Verfügbarkeit, Sicherheit und Konnektivität.

Ein etablierter Datacenter-Standort in Wien

Das ODC21 zählt zu den etablierten Enterprise-Rechenzentren Österreichs und bietet eine hochverfügbare Infrastruktur mit redundanter Stromversorgung, modernen Sicherheits- und Brandschutzsystemen sowie leistungsfähigen Carrier-Anbindungen.

Mehr Kapazität für Colocation und IT-Infrastruktur

Die zusätzliche Datacenter-Fläche wird umgehend in das Colocation-Portfolio von next layer integriert. Unternehmen profitieren dadurch von erweiterten Möglichkeiten für Colocation, Netzwerk- und Cloud-Anbindungen sowie individuellen Infrastruktur- und Disaster-Recovery-Lösungen, kombiniert mit der persönlichen Betreuung und technischen Expertise von next layer.

„Mit der Integration der Rechenzentrumsfläche schaffen wir zusätzliche Verfügbarkeiten an einem etablierten Wiener Datacenter-Standort. Wir verbinden eine professionelle Betriebsumgebung mit unserer Netzwerk- und Infrastruktur-Kompetenz sowie der persönlichen Betreuung, für die next layer steht“, sagt René Avi, CTO und Gesellschafter von next layer.

Investition in den Datacenter-Standort Österreich

Mit der Portfolio-Ergänzung setzt next layer seinen Wachstumskurs konsequent fort und investiert weiter in leistungsfähige Datacenter-Infrastruktur in Österreich. Die Erweiterung stärkt die Position des Unternehmens als unabhängiger österreichischer Anbieter für Colocation-, Netzwerk- und Cloud-Lösungen und schafft zusätzliche Kapazitäten für die digitale Souveränität geschäftskritischer IT-Infrastrukturen.

Für next layer ist der Ausbau zugleich ein weiterer Schritt, Unternehmen bei der Umsetzung leistungsfähiger, resilienter und zukunftssicherer IT-Infrastrukturen zu unterstützen.

Über next layer

next layer entwirft und betreibt als eigentümergeführter österreichischer Internet Service Provider perfekt angepasste Lösungen für Cloud-, Netzwerk- und Serverinfrastruktur von Geschäftskunden. Das Unternehmen verfügt über eine selbst betriebene Glasfaserinfrastruktur in Wien, Netzwerkknoten in den Landeshauptstädten und im benachbarten Ausland, sowie eigene Rechenzentrumsflächen an mehreren Standorten. Das Portfolio umfasst außerdem die next layer Cloud, welche zahlreiche Services wie virtuelle Server, Managed Kubernetes, oder Speicher- und Collaboration-Lösungen hochverfügbar an Standorten in Österreich und Deutschland bietet.