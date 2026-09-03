Nachhaltigkeitsmanagement erneut ausgezeichnet: Großer Erfolg für SalzburgMilch

Salzburg (OTS) -

Wie bereits in den vergangenen Jahren erreichte SalzburgMilch erneut einen Platz unter den besten fünfzehn Prozent aller weltweit von EcoVadis bewerteten Unternehmen und wurde dafür mit der EcoVadis Silbermedaille ausgezeichnet.



Die SalzburgMilch setzt ihren positiven Weg beim international etablierten Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis fort. Nach der Silbermedaille im Vorjahr wurde Österreichs drittgrößter Milchverarbeiter auch bei der aktuellen Bewertung erneut mit Silber ausgezeichnet und konnte sich in der Gesamtpunktezahl gegenüber dem Vorjahr noch weiter verbessern. Damit positioniert sich Salzburgs größtes Molkereiunternehmen im internationalen Vergleich innerhalb der besten fünfzehn Prozent aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen. Grundlage des Ratings ist eine umfassende Analyse der unternehmerischen Nachhaltigkeitsaktivitäten. EcoVadis orientiert sich dabei an weltweit anerkannten Rahmenwerken und Leitlinien. Dazu zählen unter anderem die Prinzipien des United Nations Global Compact, die Standards der Global Reporting Initiative sowie die ISO 26000.



Untersucht werden vier zentrale Handlungsfelder: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Das aktuelle Ergebnis zeigt, dass die SalzburgMilch in sämtlichen Bereichen über etablierte Strukturen und Maßnahmen verfügt und ihr Nachhaltigkeitsmanagement kontinuierlich weiterentwickelt. Einen wesentlichen Beitrag leistete der Nachhaltigkeitsbericht 2025 nach dem freiwilligen VSME-Standard, der sich positiv auf die Bewertung über die verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen hinweg auswirkte. Auch durch Maßnahmen zu Arbeits- und Menschenrechten konnte die Bewertung weiter gestärkt werden. Insbesondere Maßnahmen für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zum Schutz junger Arbeitskräfte trugen hierzu bei.



„Die neuerliche Auszeichnung ist eine Bestätigung unserer langfristig angelegten Arbeit. Bei der SalzburgMilch wird Nachhaltigkeit bereits seit vielen Jahren gemeinsam mit Fachleuten aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen vorangetrieben. Entscheidend ist dabei, nicht auf kurzfristige Einzelmaßnahmen zu setzen, sondern Verbesserungen konsequent und kontinuierlich über einen längeren Zeitraum zu verfolgen“ , freut sich Matthias Greisberger, Leitung Nachhaltigkeit bei der SalzburgMilch über die erneute Auszeichnung. Die regelmäßige externe Beurteilung durch EcoVadis sieht das Unternehmen zugleich als wichtiges Instrument für die eigene Weiterentwicklung. Durch die unabhängige Analyse erhält die SalzburgMilch eine faktenbasierte Einschätzung ihrer bisherigen Aktivitäten und kann erkennen, in welchen Bereichen bereits Fortschritte erzielt wurden und wo noch zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten bestehen.



Das aktuelle Rating unterstreicht damit nicht nur die bisherigen Leistungen der SalzburgMilch, sondern liefert gleichzeitig wichtige Impulse für die nächsten Schritte auf dem Weg zu einer noch nachhaltigeren Unternehmensentwicklung.



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