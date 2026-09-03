LH Mikl-Leitner eröffnet 31. Weinherbst Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnete am gestrigen Mittwochabend offiziell den 31. Weinherbst Niederösterreich. Rund 300 Gäste feierten im Weinviertel, am Bio-Weingut Gruber-Röschitz, den Startschuss in die fünfte Jahreszeit. „Wenn unsere Winzerinnen und Winzer bei der Weinlese sind, dann beginnt die fünfte Jahreszeit in Niederösterreich, unser Weinherbst“, sagte die Landeshauptfrau und betonte: „Der Weinherbst Niederösterreich ist nicht irgendeine Show, kein Disneyland – unser Weinherbst ist authentisch und echt – eine ganz besondere Mischung aus Genuss, Landschaft und Lebensfreude.“

Mikl-Leitner erklärte: „Im Weinherbst öffnen unsere Winzerinnen und Winzer ihre Türen, um die Gäste bei rund 1.000 Festen in allen Regionen in die Welt des Weins und der Gastwirtschaft eintreten zu lassen.“ Jedes Glas Wein erzähle Geschichten – über die Winzerinnen und Winzer, die Weingärten, die Böden, die Produktion, über die Natur und über Traditionen. „Diese Geschichten wollen wir erzählen und so Erlebnisse für unsere Gäste aus allen anderen Bundesländern und weit darüber hinaus schaffen.“ Dazu biete man heuer erstmals kuratierte Weinreisen an, die dazu einladen, in die Weinwelt einzutauchen und Niederösterreich zu entdecken. „Unsere Gäste sollen erleben, was uns in Niederösterreich ausmacht. Das ist nicht nur die schöne Landschaft, sondern auch das Radeln und Wandern in unseren Regionen.“

Mit Blick in die Zukunft meinte die Landeshauptfrau: „Unsere Pläne sind weiterhin ein enges Miteinander zwischen Politik, Gemeinden und den Winzerinnen und Winzern, um unsere 1.300 Kellergassen gut zu erhalten.“ Sie sprach außerdem vom engen Miteinander zwischen Weinwirtschaft und Kultur, das bereits erfolgreiche Formate wie „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ hervorgebracht habe und das man weiterentwickeln werde. Als „große Chance“ bezeichnete Mikl-Leitner die Landesausstellung 2030, „mit der wir über Regionsgrenzen hinaus sichtbar machen können, was das Weinviertel ausmacht. Und dabei spielt natürlich die Weinwirtschaft eine große Rolle.“

Die Landeshauptfrau dankte abschließend allen Winzerinnen und Winzern, „die ihr Handwerk auch in herausfordernden Zeiten von Dürre und Trockenheit verstehen und qualitätsvolle Weine machen.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, meinte: „Wenn Kultur, Wein und Kulinarik zusammenkommen, dann entsteht ein ganz spezielles Weinherbst-Lebensgefühl, das es nur im Weinland Niederösterreich gibt.“ Wein sei mittlerweile ein Lifestyle-Thema, so Duscher. „Und mit unseren neuen, kuratierten Weinreisen bieten wir individuelle Erlebnisse und Authentizität und können so unsere Destinationen noch besser positionieren.“

Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann sprach im Interview über die Besonderheiten der Weinbaugebiete in Niederösterreich und dankte dem Land Niederösterreich „für die Unterstützung zum Erhalt der Kellergassen“.

Zu Wort kamen auch Weinkönigin Marie I., Marie Huber, sowie Gastgeberin Maria Wegscheider, die gemeinsam mit ihren Brüdern Ewald Gruber und Christian Gruber das Bio-Weingut Gruber-Röschitz betreibt.

Musikalisch wurde der 31. Weinherbst Niederösterreich von „Die Strottern“ gestaltet.