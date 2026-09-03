Landespolizeidirektion Wien und Kuratorium für Verkehrssicherheit: Gemeinsam für einen sicheren Schulweg

Wien (OTS) -

Der Schulbeginn steht bevor. Mit dem Start des neuen Schuljahres nehmen auch die Schülerinnen und Schüler wieder verstärkt am Straßenverkehr teil.

Die Landespolizeidirektion Wien appelliert gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, im Bereich von Schulen besonders aufmerksam und rücksichtsvoll zu sein.

Ein starkes Zeichen für mehr Sicherheit auf dem Schulweg setzten am Mittwoch, den 02.09.2026, die obersten Führungskräfte der Wiener Polizei, Landespolizeivizepräsident General Dieter Csefan, interimistische Leiterin der Landesverkehrsabteilung Wien, Oberst Andrea Anders, gemeinsam mit dem Leiter des Fachbereichs für Verkehrssicherheit des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV), Dipl.-Ing. Klaus Robatsch. Unterstützt wurden sie dabei von Kultfigur HELMI und dem Polizeibären. Ziel der Aktion ist es, alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gerade im Umfeld von Schulen zu sensibilisieren und auf ein entsprechendes Verhalten hinzuweisen.

Die Polizei ersucht insbesondere Lenkerinnen und Lenker, im Bereich von Schulen ihr Fahrtgeschwindigkeit zu reduzieren und jederzeit mit plötzlich auftretenden Kindern zu rechnen. Vor Schutzwegen ist besondere Vorsicht geboten!

„Mit dem Schulbeginn kehrt in Wien wieder deutlich mehr Bewegung auf unseren Straßen ein. Für viele Kinder beginnt ein neuer Lebensabschnitt, für andere ein weiteres Schuljahr – und für uns als Polizei bedeutet das vor allem eines: Wir wollen gemeinsam mit Eltern, Schulen, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern dafür sorgen, dass alle Kinder sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen,“ betont Landespolizeivizepräsident General Dieter Csefan.

„Wir legen besonderen Wert auf eine sichtbare Präsenz in der Umgebung von Schulen und auf stark frequentierten Schulwegen. Zu Schulbeginn werden die Kontrolltätigkeiten der Polizei in diesem Bereich verstärkt, wobei es unser vorrangiges Ziel ist, Kinder sicher auf ihrem Weg zur Schule zu begleiten,“: ergänzt interimistische Leiterin der Landesverkehrsabteilung Wien, Oberst Andrea Anders.

Tipps für einen sicheren Schulweg

Den Schulweg rechtzeitig üben: Eltern sollten den Weg gemeinsam mit ihrem Kind mehrmals abgehen und auf mögliche Gefahrenstellen aufmerksam machen.

Straßen möglichst an gesicherten Stellen überqueren: Fußgängerampeln, Schutzwege und Querungshilfen sollten genutzt werden.

Vor dem Überqueren stehen bleiben und aufmerksam schauen: Erst nach links, rechts und nochmals nach links schauen und die Straße erst überqueren, wenn kein Fahrzeug gefährdet.

Nicht zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn treten: Besonders Kinder können von Autofahrerinnen und Autofahrern dadurch spät gesehen werden.

Ablenkungen vermeiden: Smartphone, Kopfhörer und andere Ablenkungen sollten auf dem Schulweg möglichst keine Rolle spielen.

Gut sichtbar unterwegs sein: Helle Kleidung und bei schlechter Sicht reflektierende Elemente erhöhen die Sichtbarkeit.

Seien Sie ein Vorbild und verhalten Sie sich korrekt, wenn Sie selbst im Straßenverkehr unterwegs sind – Sie haben eine Vorbildfunktion!

Für viele Volksschulen gibt es in Österreich Schulwegpläne. Diese zeigen empfohlene Routen.www.schulwegplan.at

Die Landespolizeidirektion Wien wünscht allen Schülerinnen und Schülern einen guten und vor allem sicheren Start ins neue Schuljahr.