70 % Beteiligung: SeneCura treibt Pilotprojekt „Klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen“ mit GÖG voran

Wien (OTS) -

Nachhaltigkeit und Klimaschutz gewinnen auch im Gesundheits- und Pflegebereich zunehmend an Bedeutung. Als führender privater Betreiber von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in Österreich engagiert sich die SeneCura Gruppe aktiv für eine klimafreundliche Zukunft. Ein entsprechende Initiative zur Förderung klimafreundlicher Gesundheitseinrichtungen zeigt bereits deutliche Fortschritte: Rund 70 % der geeigneten Einrichtungen – darunter Rehazentren, Therapiezentren und Pflegeeinrichtungen – haben sich bereits beteiligt und nachhaltige Maßnahmen systematisch in ihren Alltag integriert. Viele Häuser von SeneCura und OptimaMed konnten den Prozess erfolgreich abschließen oder befinden sich aktuell in der Umsetzungsphase.

Das Projekt „Beratung klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen“ wird durch die Agenda Gesundheitsförderung finanziert und im Auftrag des BMASGPK von der Abteilung Klimaneutralität und nachhaltige Transformation der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) begleitet. Es verfolgt das Ziel, Klimaschutz systematisch im Alltag von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen zu verankern. Insgesamt haben bereits rund 70 % der geeigneten Einrichtungen der SeneCura Gruppe – darunter Reha-, Therapie- und Pflegeeinrichtungen – am Programm teilgenommen: Bei OptimaMed sind zehn Einrichtungen bereits abgeschlossen, drei weitere befinden sich aktuell in der Projektphase. Bei SeneCura konnten bereits 30 Häuser den Prozess erfolgreich durchlaufen, weitere elf arbeiten derzeit intensiv an der Umsetzung ihrer Maßnahmen.

SeneCura Geschäftsführer Anton Kellner unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „Bereits 2023 haben wir gemeinsam mit der GÖG erste Pilotprojekte gestartet, um unsere Einrichtungen noch nachhaltiger auszurichten. Heute sehen wir, dass dieser Weg Wirkung zeigt: Mehrere Häuser haben den Prozess bereits erfolgreich durchlaufen, viele weitere befinden sich aktuell in der Umsetzung. Die bisherigen Erfahrungen sind äußerst positiv und zeigen, dass wir mit diesem ganzheitlichen Ansatz einen wichtigen Beitrag zu einem gesunden und zukunftsfähigen Umfeld für Bewohner:innen, Patient:innen und Mitarbeiter:innen leisten.“

Die Zukunft beginnt heute

Im Rahmen des Projekts werden gemeinsam mit Expert:innen zentrale Handlungsfelder analysiert und weiterentwickelt. Dazu zählen unter anderem Gebäude- und Energieversorgung, Grünräume, Mobilität, Beschaffung und Lieferketten, Ressourcen- und Abfallmanagement sowie Ernährungssysteme und Bewusstseinsbildung. Auf Basis dieser Analyse entsteht für jede Einrichtung ein individueller Klima-Aktionsplan mit konkreten Zielen und Maßnahmen. Ergänzend erhalten die Häuser eine Treibhausgasbilanz für ihre Scope-1- und Scope-2-Emissionen – eine wichtige Grundlage für weitere Nachhaltigkeitsinitiativen und zukünftige Berichtspflichten.

„Die hohe Beteiligung am Projekt „Beratung klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen“ zeigt, dass Klimaschutz im Gesundheits- und Pflegebereich längst ein zentrales Thema geworden ist. Durch die Umsetzung konkreter Maßnahmen können Einrichtungen Ressourcen und Energie und damit Kosten sparen und gleichzeitig ein gesundheitsförderndes Umfeld für betreute Menschen und Mitarbeiter:innen schaffen und einen Beitrag zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit leisten“, betont Ruperta Lichtenecker, Abteilungsleiterin der Gesundheit Österreich GmbH. Ziel bleibt es, langfristig möglichst viele Standorte auf dem Weg zu klimafreundlichen Gesundheitseinrichtungen zu begleiten.