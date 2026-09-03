Barmherzige Brüder bauen Bildungsstandort in der Leopoldstadt weiter aus.

Wien (OTS) -

Baustart für neues Bildungszentrum am 7. September: Am Standort Taborstraße 14, dem Konvent der Barmherzigen Brüder Wien entsteht bis 2028 ein moderner Ort für Ausbildung, Fortbildung und fachlichen Austausch.

Ausbildung hat bei den Barmherzigen Brüdern in der Leopoldstadt eine lange Tradition – und bekommt nun auch räumlich mehr Platz. Am 7. September starten die Bauarbeiten für den Ausbau des Bildungszentrums im Wiener Konvent der Barmherzigen Brüder. Bis April 2028 entsteht am Standort ein moderner Ort für Lernen, Fortbildung und Begegnung.

Das Bildungszentrum knüpft damit an eine bereits heute wichtige Rolle des Standorts an: Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien ist Lehrkrankenhaus der Medizinischen Universität Wien. Gleichzeitig ist die Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder Kooperationsstandort der Hochschule Campus Wien.

Moderner Ausbildungsort für Gesundheitsfachkräfte

Wo heute bereits Medizinstudierende und angehende Pflegekräfte ausgebildet werden, entsteht bis 2028 die Infrastruktur für die nächste Generation der Gesundheitsausbildung.

„Gesundheitsversorgung braucht hervorragend ausgebildete Menschen. Mit dem neuen Bildungszentrum schaffen wir nicht nur neue Räume, sondern investieren langfristig in Wissen, Ausbildung und damit in die Gesundheitsversorgung von morgen“, sagt Frater Thomas Pham OH, Prior des Konvents der Barmherzigen Brüder in Wien.

Mehr als Lehrsäle

Langfristig soll das neue Bildungszentrum weit über die klassische Ausbildung hinaus genutzt werden. Geplant sind Räumlichkeiten für ärztliche Fortbildungen und Fachkongresse, Schulungen, Seminare und Workshops sowie unterschiedliche Veranstaltungen des Krankenhauses und des Konvents.

Damit entsteht mitten im zweiten Wiener Gemeindebezirk ein neuer Ort, an dem medizinische und pflegerische Ausbildung, fachlicher Austausch und Begegnung zusammenkommen.

„Die Barmherzigen Brüder sind seit Jahrhunderten Teil der Leopoldstadt. Mit dem Bildungszentrum investieren wir bewusst auch in die Zukunft dieses Standorts. Denn moderne Medizin braucht nicht nur moderne Gebäude und Technik, sondern vor allem Menschen, die ihr Wissen weitergeben und voneinander lernen“, so Frater Thomas Pham OH.

Fertigstellung im Frühjahr 2028

Nach dem Baustart Anfang September 2026 folgen zunächst Abbruch- und Vorbereitungsarbeiten. Die Errichtung des Rohbaus ist von Oktober 2026 bis Mai 2027 vorgesehen. Anschließend erfolgen Innenausbau und technische Ausstattung. Die Fertigstellung und Übergabe sind für April 2028 geplant.

Während einzelner Bauphasen kann es insbesondere im Bereich des Eingangs in der Taborstraße zeitweise zu Behinderungen und erhöhter Lärmbelastung kommen. Die Barmherzigen Brüder sind bemüht, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.

Über die Barmherzigen Brüder Wien

Der Konvent und das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder sind seit 1614 wichtiger Teil der Leopoldstadt. Der Standort verbindet medizinische Versorgung, soziale Verantwortung, Bildung und die Tradition der Hospitalität der Barmherzigen Brüder.

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Fotorecht: Abdruck honorarfrei. @ Wachter - Architektur und Generalplanung