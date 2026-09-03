  • 03.09.2026, 09:00:32
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  • OTS0017

Hohe Auszeichnung aus der Schweiz für Linzer Smartphone-Hersteller

emporia wird zum "Kundenchampion 2026" gekürt.

Jubel im emporia-Team für die Auszeichnung „Kundenchampion 2026“ in der Schweiz. Foto: emporia

Die Lorbeeren für diese großartige Auszeichnung gebühren dem gesamten Team

Kjetil Fennefoss, Managing Director von emporia

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Linz (OTS) - 

Das Schweizer Institut für Qualitätstests (SIQT) mit Sitz in Zürich hat 343.000 Kundenbewertungen zu 1.971 Unternehmen aus 165 Branchen ausgewertet. Der österreichische Smartphone-Hersteller emporia mit Sitz in Linz wurde in diesem bedeutenden Branchenmonitor zum Kundenchampion 2026 in der Kategorie Herausragende Preis/Leistung gekürt.

Kjetil Fennefoss, Managing Director bei emporia, freut sich über dieses tolle Feedback aus Hunderttausenden Kundenbewertungen: „Nicht nur, dass emporia mit dem neuen 5G-Smartphone Top-Technik speziell für ältere Menschen anbieten kann, schätzen die Kundinnen und Kunden in der Schweiz ganz offensichtlich auch das herausragende Preis-Leistungs-Verhältnis unserer Produktpalette. Die Lorbeeren für diese großartige Auszeichnung gebühren dem gesamten Team.“

Das SIQT – Schweizer Institut für Qualitätstests hat es sich als unabhängiges Forschungsinstitut zur Aufgabe gemacht, mit empirisch fundierten und objektiven Branchenstudien Unterstützung bei der Auswahl eines Anbieters zu geben. Das SIQT operiert neutral und ist Teil der international tätigen Consumer Guidance Group.

emporia, Erfinder des Seniorenhandys, ist seit Juli dieses Jahres Teil von Xplora Technologies AS mit Sitz in Oslo.

Rückfragen & Kontakt

emporia Telecom
Walter Deil, Unternehmenssprecher/Company Spokesman
Telefon: +43 670 7010 322
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.emporiamobile.com

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