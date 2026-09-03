  • 03.09.2026, 08:58:02
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ÖAMTC: Ferien vorbei, Staus in Wien werden (noch) länger

Zusätzlich sind zahlreiche Baustellen noch aktiv

Wien (OTS) - 

Die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen weisen darauf hin, dass Autofahrende sich wieder auf die – leider gewohnten – Früh-, Nachmittags- und Abendstaus in Wien einstellen müssen. Zusätzlich sind noch einige unangenehme Baustellen aktiv.

Zwtl.: Verzögerungen wegen Baustellen einplanen

Die Dauerbaustelle auf der Ost Autobahn (A4) zwischen Knoten Prater und Schwechat wird zeitweise ebenso für Verzögerungen sorgen wie die Bauarbeiten auf der Großen Ungarbrücke beim Stadtpark. Auch die Sperre der Landstraßer Hauptstraße zwischen Schlachthausgasse und Oberzellergasse stadteinwärts und die geänderten Verkehrsführungen in Meidling wegen der ÖBB-Shuttlebusse im Zuge der Sperre der S-Bahn-Stammstrecke werden laut ÖAMTC zu den Verkehrsspitzen für zusätzliche Behinderungen sorgen.

Zwtl.: Wieder längere Fahrzeiten einplanen

Der ÖAMTC appelliert an Pendlerinnen und Pendler, wieder längere Fahrzeiten im Berufsverkehr einzuplanen. Bereits ab 07:00 Uhr werden, wie gewohnt, viele Einfahrtsstraßen ausgelastet sein. Da bei stärkerem Verkehrsaufkommen erfahrungsgemäß zusätzlich Störungen durch Unfälle und defekte Fahrzeuge zu Verzögerungen führen, müssen ebensolche bei der Fahrt in die Arbeit oder zu einem Termin bereits im Vorfeld berücksichtigt werden.

In diesem Zusammenhang empfiehlt der Club die Nutzung der ÖAMTC-App zur Überwachung täglicher Routen: www.oeamtc.at/apps. Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

(Schluss)
Lasser/Römer

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