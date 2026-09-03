Michael Weberberger übernimmt Geschäftsführung der TRUSTIFAI GMBH

Hagenberg, Wien (OTS) -

Gemeinsam mit führenden Forschungspartnern stärkt TRUSTIFAI seine Position als unabhängiger Dienstleister für vertrauenswürdige, sichere und regulatorisch konforme Künstliche Intelligenz.

Mit 1. September 2026 übernahm Michael Weberberger die Geschäftsführung der TRUSTIFAI GMBH. Das Joint Venture von TÜV AUSTRIA und dem Software Competence Center Hagenberg (SCCH) verbindet unabhängige Prüf- und Zertifizierungskompetenz mit wissenschaftlicher Spitzenforschung und begleitet Unternehmen auf dem Weg zum Einsatz von vertrauenswürdiger KI.

„ Die zentrale Frage für Unternehmen ist nicht mehr, ob sie KI einsetzen, sondern wo und unter welchen Bedingungen sie ihr vertrauen können “, sagt Michael Weberberger. „Wer darauf verlässliche Antworten geben kann, reduziert Risiken und schafft die Grundlage dafür, KI auch in geschäftskritischen Bereichen sicher einzusetzen.“

Viele Unternehmen haben bereits erste KI-Anwendungen und Pilotprojekte umgesetzt. Mit dem Übergang in den produktiven Einsatz steigen jedoch die Anforderungen: KI greift in Geschäftsprozesse ein, unterstützt geschäftskritische Entscheidungen und übernimmt in Form von Agentensystemen immer selbstständiger Aufgaben. Unternehmen müssen daher wissen, unter welchen Bedingungen ein KI-System zuverlässig funktioniert, wo dessen Grenzen liegen und welche Kontrollen erforderlich sind.

TRUSTIFAI unterstützt dabei mit einem breiten Leistungsportfolio. Zu den Kernleistungen zählen KI-Readiness-Analysen, Trainings und Workshops zum Kompetenzaufbau, die Entwicklung von KI-Strategien sowie die Begleitung bei der Umsetzung von Anwendungsfällen. Darüber hinaus bewertet TRUSTIFAI KI-Systeme hinsichtlich Sicherheit, Qualität, Robustheit und Vertrauenswürdigkeit, unterstützt bei AI Governance und Compliance sowie bei der Vorbereitung auf ISO 42001-Zertifizierungen für KI-Managementsysteme gemeinsam mit den akkreditierten Zertifizierungsstellen des TÜV AUSTRIA.

„ Unternehmen benötigen heute mehr als technologische Lösungen. Sie brauchen Orientierung, Sicherheit und nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen für den verantwortungsvollen Einsatz von KI. Genau hier setzt TRUSTIFAI an “, erklärt Michael Weberberger.

Sicherheit, Compliance und Verantwortung

Die Dienstleistungen von TRUSTIFAI basieren auf wissenschaftlich fundierten Methoden zur Bewertung von Trusted AI und AI Safety: Gemeinsam mit Prof. Sepp Hochreiter vom Institut für Maschinelles Lernen der Johannes Kepler Universität Linz ist ein Prüfkatalog entstanden. Wissenschaftliche Mitarbeitende sitzen in den CEN/CENELEC Gremien, in denen die Normen entwickelt werden, die den EU AI Act umsetzen werden. Im Mittelpunkt stehen die Nachvollziehbarkeit von KI-Entscheidungen, die Robustheit von Modellen, Transparenz bei Daten und Algorithmen sowie Risiko- und Qualitätsbewertungen entlang des gesamten KI-Lebenszyklus.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Datenschutz, Governance und Ethik. TRUSTIFAI begleitet auf Wunsch bereits den Entwicklungsprozess und steuert Development-Teams Richtung vertrauenswürdiger KI Entwicklung.

Brückenbauer zwischen KI, Technologie und Wertschöpfung

Der Oberösterreicher Michael Weberberger verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen digitale Transformation, Plattformgeschäftsmodelle und KI-Innovation. Zu seinen beruflichen Stationen zählen unter anderem die Neuausrichtung von Premedia zu einem KI-gestützten Plattformunternehmen sowie der Aufbau digitaler Wertschöpfungsketten bei der Connex Marketing Group. Darüber hinaus ist er seit mehr als zehn Jahren Trainer und Dozent für digitales Marketing und E-Business.

Markus Manz, Geschäftsführer des TRUSTIFAI Joint Venture Partners SCCH: „ Mit Michael Weberberger gewinnt TRUSTIFAI einen Geschäftsführer, der technologische Kompetenz mit langjähriger Erfahrung in der Umsetzung von Transformation verbindet. Diese Kombination ist entscheidend, um die Marktanteile von TRUSTIFAI im wachsenden europäischen Markt für vertrauenswürdige KI weiter auszubauen .“

TÜV AUSTRIA Vorstandsvorsitzender Stefan Haas ergänzt: „Bei neuen Technologien entscheidet sich der wirtschaftliche Erfolg selten daran, ob eine Technologie grundsätzlich funktioniert. Entscheidend ist, ob Unternehmen lernen, diese sicher, kontrolliert und im richtigen Kontext einzusetzen. Unser Joint Venture TRUSTIFAI transformiert Unsicherheit in Entscheidungsfähigkeit und liefert Lösungen für die KI-Anforderungen von morgen. “

Corporate Data TRUSTIFAI

TRUSTIFAI GMBH ist der österreichische Prüf- und Zertifizierungshub für Künstliche Intelligenz und ein Joint Venture von TÜV AUSTRIA und dem Software Competence Center Hagenberg (SCCH). Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei der Entwicklung, Prüfung, Inspektion und Zertifizierung vertrauenswürdiger, sicherer und rechtskonformer KI-Systeme.

Rückfragen-Kontakt

Michael Weberberger, Geschäftsführer, Managing Director

+43664 60454 6593 | E-Mail: [email protected] | trustifai.at/kontakt/

Kommende Veranstaltungen in deren Rahmen Sie TRUSTIFAI & Michael Weberberger persönlich kennenlernen können:

24.9.2026 Applied AI Forum – Wien – Keynote, Ausstellerstand

5.10.2026 Austrian Leading Companies – Linz

6./7.10.2026 Austrian Innovation Forum – Wien – Paneldiskussion, Ausstellerstand

11./12.11.2026 Masterclass AI in Innovation – Wien – Deep Dive Session

26.11.2026 TÜV AICon 2026 – Berlin – Paneldiskussion

3./4 3.2027 VDI Konferenz „KI in der Produktion“ – München – Keynote