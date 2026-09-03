  • 03.09.2026, 08:30:32
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  • OTS0008

Klimabedingte und andere zukünftige Herausforderungen der Trinkwasserversorgung in Österreich

Vortrag von Dr. Roman Neunteufel

Wien (OTS) - 

Dienstag, 15. Sept. 2026, 18:00 Uhr, Otto-Mauer-Zentrum, Mezzanin, Währingerstraße 2-4, 1090 Wien

Anmeldung zum Vortrag

Inhalt: Der heurige Sommer mit anhaltenden Temperaturen über 35 Grad hat gezeigt, dass auch in Österreich Wasser zu einer knappen Ressource werden kann. Dies belegen nicht nur sinkende Grundwasserbestände und lokale Aufrufe zum Wassersparen, sondern auch die durch Dürre verursachten Schäden in der Landwirtschaft in Form von Futtereinbußen und Ernteausfällen. Im Vortrag wird ein Überblick über die Situation der Grundwasserstände in Österreich (Stand August 2026) gegeben und generelle Zukunftsprognosen gezeigt. Weiters wird auf den Wasserverbrauch in Haushalten, Landwirtschaft und Industrie eingegangen, sowie auf den Wasserbedarf von Produkten des täglichen Bedarfs und gezeigt, wo Einsparungsmöglichkeiten bestehen.

Vortragender: Roman Neunteufel hat Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien studiert und dort 2008 auch promoviert. Seit 25 Jahren ist er am Institut für Siedlungswasserbau als Wissenschaftler, Projektleiter und Vortragender tätig. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Wasserversorgung, unter anderem mit den quantitativen Aspekten und Prognosen des Wasserbedarfs, den Klimawandelauswirkungen auf die Wasserversorgung, der Energieeffizienz und Ökobilanz der Wasserversorgung sowie dem Wasserverbrauch für Güter des täglichen Bedarfs. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Artikel.

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Dr.in Sigrid Kroismayr
Mobil: +43 676 400 33 75
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