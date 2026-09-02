Verlässliche KI braucht vertrauenswürdige Quellen: PMG Presse-Monitor startet Media4AI

Berlin (OTS) -

Neues Medienportal stellt Qualitätsjournalismus für die rechtssichere Nutzung in unternehmensinternen KI-Anwendungen bereit

Media4AI eröffnet Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen einen derzeit einzigartigen zentralen Zugang zu hochwertigen Verlagsinhalten, um die Datenbasis interner KI-Anwendungen nachhaltig zu verbessern. Zum Start des neuen Portals steht der Content von rund 250 Titeln bereit. Darunter befinden sich überregionale Meinungsführermedien wie BILD, DER SPIEGEL, Der Tagesspiegel, DIE WELT, DIE ZEIT, F.A.Z., NZZ oder Süddeutsche Zeitung, aber auch Fachtitel wie manager magazin und VersicherungsJournal.de. Alle Inhalte sind für die interne KI-gestützte Verarbeitung lizenziert. Die erforderlichen Nutzungsrechte für die Beiträge in Media4AI haben die Verlagspartner der PMG eingeräumt. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Verwertungsgesellschaft (VG) WORT sind auch die Interessen der Journalistinnen und Journalisten vertreten. Die neue Lizenz bündelt die Rechte von Autorinnen, Autoren und Verlagen in einer Hand.

"Mit Media4AI bieten wir KI-Assistenten eine belastbare Informationsgrundlage an", sagt Ingo Kästner, Geschäftsführer der PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG. "Qualitätsjournalismus wird damit zu einer Quelle, auf die sich Fachabteilungen für Recherchen, Analysen und Wissensarbeit mit ihren KI-Tools stützen können. Gleichzeitig erschließen Publisher neue Erlösmöglichkeiten."

Natascha Thomas, stellvertretende Geschäftsführerin der PMG, ergänzt: "Wir verbinden die Anforderungen an professionelle KI-Nutzung mit den Qualitätsstandards journalistischer Inhalte. Recherche-Ergebnisse werden verlässlicher, denn der Mehrwert KI-gestützter Aussagen hängt maßgeblich von der Qualität der zugrunde liegenden Daten ab. Kurz gesagt: Media4AI macht Ihre KI intelligenter!"

Mehr Informationen zu Media4AI finden Sie unter www.media4.ai.

Verlässliche KI-Auskünfte durch redaktionell geprüfte Inhalte

Viele frei verfügbare Inhalte sind für den gewerblichen KI-Einsatz nur bedingt geeignet: Sie können veraltet, unzureichend geprüft oder rechtlich nicht einwandfrei nutzbar sein.

Hier setzt Media4AI einen neuen Standard: Es bündelt professionell recherchierte Inhalte und stellt sie für die rechtssichere Nutzung in internen KI-Anwendungen bereit.

Über moderne Schnittstellen lassen sich die Inhalte strukturiert in bestehende KI-Umgebungen der Nutzer einbinden.

Dank redaktionell geprüfter Medieninhalte aus Media4AI liefern KI-Anwendungen präzisere Antworten und fundiertere Analysen, die Entscheider unterstützen und Prozesse verbessern helfen.

So wird das neue Portal der PMG zu einem Hebel, mit dem KI-Investitionen ihren vollen Nutzen entfalten.

Über die PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG

Die PMG unterhält als Unternehmen großer deutscher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage sowie der beiden Verlegerverbände die größte, tagesaktuelle Mediendatenbank im DACH-Raum.

Seit über 25 Jahren stellt das Berliner Unternehmen eine stetig wachsende Anzahl an Beiträgen aus Zeitungen, Zeitschriften, Online-Medien, Newslettern, Podcasts und von Agentur-Meldungen digital für die Medienbeobachtung, Pressespiegel-Erstellung und Medienanalyse zur Verfügung. Zum Kundenstamm der PMG gehören über 5.000 Unternehmen und Behörden im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus.

Aus ihrer langjährigen Erfahrung mit einer urheberrechtskonformen und nutzerfreundlichen, digitalen Bereitstellung von Medieninhalten hat die PMG nun das Angebot Media4AI entwickelt. KI-Anwendungen in Unternehmen und Behörden können damit einfach auf verlässliche und redaktionell geprüfte Daten zugreifen.