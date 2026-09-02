  • 02.09.2026, 16:26:02
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FPÖ-Dorner: „SPÖ-Bissigkeit unnötig! Landbauer-Vorschlag war richtig und wichtig“

Menschen in Region erwarten Zusammenarbeit für Marchbrücke

Bezirk Gänserndorf, St. Pölten (OTS) - 

„Meinem Verständnis nach besteht in unserem Bezirk über Parteigrenzen hinweg Einigkeit darüber, dass unsere Region eine dauerhafte und verlässliche Marchquerung braucht. Gerade bei einem so wichtigen Projekt sollten wir zusammenarbeiten, anstatt einander reflexartig öffentlich Vorwürfe zu machen“, reagiert FPÖ Gänserndorf Bezirksparteiobmann LAbg. Dieter Dorner auf die völlig überschießende Reaktion des offenbar gekränkten SPÖ-Klubobmanns Zonschits.

„Darüber hinaus entspricht die Darstellung der SPÖ in wesentlichen Punkten leider nicht den Fakten. Bereits 2023 hat der NÖ Straßendienst in einer Machbarkeitsstudie unterschiedliche Trassen und deren technische, wirtschaftliche sowie naturräumliche Voraussetzungen untersucht. Diese Studie soll nun aktualisiert werden. LH-Stellvertreter Verkehrslandesrat Udo Landbauer hat dabei ausdrücklich keine fertige Brücke versprochen, sondern klargestellt, dass zuerst eine belastbare Entscheidungsgrundlage und eine tragfähige Finanzierung notwendig sind. Von „bewusst falschen Hoffnungen“ kann daher keine Rede sein“, stellt Dorner klar.

„Wenn wir alle dasselbe Ziel verfolgen, sollten wir die von Verkehrslandesrat Udo Landbauer vorgeschlagene Vorgangsweise unterstützen und die nächsten notwendigen Schritte gemeinsam setzen. Die Menschen in unserer Region erwarten zu Recht, dass wir bei einem derart wichtigen Infrastrukturprojekt konstruktiv an einem Strang ziehen, anstatt Zeit und Energie mit parteipolitischen Angriffen zu verlieren“, schließt Dorner.

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