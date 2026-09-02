  • 02.09.2026, 14:58:02
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SPÖ-Manninger: Gewalt an Frauen gemeinsam bekämpfen!

Regierung geht gegen sexualisierte Deepfakes vor – Internationale Zusammenarbeit verstärkt den Schutz von Frauen

Wien (OTS) - 

„Wir müssen Gewalt an Frauen in allen Formen effektiv bekämpfen. Dazu ist ein koordiniertes Vorgehen auch über die Ländergrenzen besonders wichtig“, so SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger. Mit Künstlicher Intelligenz gefälschte Nacktbilder, sogenannte sexualisierte Deepfakes, werden immer häufiger zur Waffe gegen Frauen im Netz. Die Bundesregierung geht aktiv dagegen vor und will sexualisierte Deepfakes auch dann strafbar machen, wenn das Bild nicht öffentlich verbreitet wird. „Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner setzt beim Schutz von Frauen auch auf internationale Zusammenarbeit“, so Manninger zu einem Treffen der deutschsprachigen Gleichstellungsminister*innen in Liechtenstein. ****

„Seit einem Jahr ist das unerwünschte Zusenden von Genitalbildern strafbar, ein Meilenstein im Schutz vor digitaler Gewalt. Die Bundesregierung arbeitet konsequent daran, den Schutz zu verbessern“, so Manninger. Der Nationale Aktionsplan enthält wichtige Maßnahmen gegen digitale Gewalt. Dazu zählen ein koordiniertes Vorgehen gegen Hass im Netz, Qualitätsstandards für die Beratung zu digitaler sexualisierter Gewalt und verpflichtende Schulungen für Frauenberatungsstellen, Gewaltschutzzentren und Polizei.

„Gewalt an Frauen müssen wir gemeinsam und über alle Grenzen hinweg bekämpfen. Die Täter müssen wissen: Wir haben sie im Blick!“, so Manninger. (Schluss) eb/ls

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