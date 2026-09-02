MITEINANDER.WIRKT: Volkshilfe startet Begegnungsinitiative gegen Kinderarmut

Wien (OTS) -

395.000 Kinder und Jugendliche in Österreich sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen. Kinderarmut bleibt aber meist unsichtbar, obwohl sie den Alltag tausender Familien prägt.

Mit MITEINANDER.WIRKT. startet die Volkshilfe eine neue Begegnungsinitiative, die auf Kinderarmut in Österreich aufmerksam machen will. Beim Auftaktevent am 16. September im Resselpark in Wien sind Interessierte, Spender*innen und Unterstützer*innen eingeladen mit der Volkshilfe ins Gespräch zu kommen und mehr über die Lebensrealität armutsbetroffener Kinder und die Arbeit der Volkshilfe zu erfahren.

„Seit fast 80 Jahren steht die Volkshilfe an der Seite der Menschen, die Unterstützung brauchen. Mit MITEINANDER.WIRKT. öffnen wir unsere Türen, nicht in einem Gebäude, sondern im öffentlichen Raum. Wir laden Menschen ein, ins Gespräch zu kommen und mehr über die konkrete Hilfe zu erfahren. Ich freue mich auf viele Gespräche und darauf, gemeinsam ein sichtbares Zeichen gegen Kinderarmut zu setzen” , so Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich.

Begleitet wird der Nachmittag durch ein kulturelles Rahmenprogramm. Foodtrucks sorgen für Speisen und Getränke. Freiwillige Spenden kommen den Sozialprojekten der Volkshilfe für armutsbetroffene Kinder in Österreich zugute.

MITEINANDER.WIRKT. Gemeinsam essen. Gemeinsam ins Gespräch kommen. Gemeinsam Kindern Chancen schenken

Ein langer Volkshilfe-Tisch im öffentlichen Raum bringt Menschen im Rahmen unserer Begegnungsinitiative MITEINANDER.WIRKT. zusammen. Lernen Sie neue Menschen kennen, kommen Sie mit Vertreter*innen der Volkshilfe ins Gespräch, oder genießen Sie einfach einen schönen Nachmittag mitten in Wien.





395.000 Kinder und Jugendliche in Österreich sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen. Mit MITEINANDER.WIRKT. schaffen wir einen Ort der Begegnung und ermöglichen gleichzeitig konkrete Hilfe für Kinder und Familien in Österreich. Unsere kulinarischen Partner unterstützen mit Foodtrucks die Tagesaktion und sorgen einen Nachmittag lang für Speisen und Getränke – von herzhaft bis vegan.





Ein Teil der Einnahmen sowie freiwillige Spenden kommen den Sozialprojekten der Volkshilfe für Kinder und Familien in Österreich zugute. Programm 15:00 Uhr Begrüßung durch Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger 15:30 Uhr Lesung mit Omar Khir Alanam 16:00 Uhr Frag’ die Oma – Renate Kaufmann bringt Genuss auf die Tische Kooperationspartner: Die Küchenmeuterei, Hildegard Wurst, Genuss Häppchen, Grün Stoff, Ottakringer Brauerei, Vöslauer





Datum: 16.09.2026, 14:30 Uhr - 16.09.2026, 19:30 Uhr

Ort: Resselpark am Karlsplatz, Wien





MITEINANDER.WIRKT. - Begegnungsinitiative der Volkshilfe