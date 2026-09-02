Novak: Wiens Stärke ist der Ganzjahrestourismus

Wien (OTS) -

Die Diskussion über die Auswirkungen zunehmender Hitzewellen auf den Städtetourismus greift aus Sicht der Stadt Wien zu kurz. Wien beobachtet die klimatischen Veränderungen genau und unterstützt Maßnahmen zur Anpassung von Infrastruktur und Tourismusangeboten. Gleichzeitig zeigen die aktuellen Zahlen, dass die Bundeshauptstadt weiterhin zu den erfolgreichsten und gefragtesten Metropolen Europas zählt. Das Rekordjahr 2025 hat eindrucksvoll gezeigt, welche wirtschaftliche Bedeutung die Visitor Economy für den Standort hat: Mit über 20 Millionen Nächtigungen und einem Netto-Nächtigungsumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro erreichte Wien die besten Werte seiner Geschichte. Diese Entwicklung setzt sich fort: Seit Jahresbeginn zählte Wien über 11 Millionen Nächtigungen, ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Barbara Novak, Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales betont die zentrale Rolle des Tourismus für den Standort Wien:

„Der Tourismus ist ein bedeutender Wertschöpfungs- und Beschäftigungsmotor für ganz Österreich. Die Rekordwerte des Jahres 2025 zeigen, dass Wien international gefragt ist und sich Investitionen in Qualität, Infrastruktur und Angebot auszahlen. Wer den Wiener Tourismus bewerten will, sollte nicht auf einzelne Monate, sondern auf das Gesamtbild blicken. Wien ist eine Ganzjahresdestination mit einer breit aufgestellten Visitor Economy. Ausschlaggebend sind die Entwicklung über das Jahr hinweg und die daraus entstehende Wertschöpfung für den Standort. Auf die Bundeshauptstadt entfallen rund 12 Prozent aller Nächtigungen Österreichs, gleichzeitig beträgt die touristische Wertschöpfung rund 5,3 Milliarden Euro, die durch Wien in ganz Österreich wirksam werden, davon 4,6 Milliarden Euro in Wien selbst und 114.800 Arbeitsplätzen werden gesichert.“

Die Visitor Economy Strategie des WienTourismus unter dem Titel „Optimum Tourism“ setzt bewusst auf qualitätsvolles Wachstum. Ziel ist nicht möglichst viel Tourismus um jeden Preis, sondern ein Tourismus, der wirtschaftlichen Nutzen schafft, die Lebensqualität in der Stadt stärkt und die Interessen von Bewohner*innen und Gästen gleichermaßen berücksichtigt. Zwei Drittel der Wien-Gäste sollen dem Idealbild des „Wunschgastes“ entsprechen: Als Freizeitgast fragt er Kunst und Kultur nach, als Geschäftsreisender besucht er insbesondere Kongresse oder Firmentagungen, als Luxusgast konsumiert er im High-End-Bereich. Der Wunschgast bringt viel Kaufkraft mit, gibt sein Geld für lokale Angebote aus, reist individuell statt in der Gruppe und integriert sich durch sein Verhalten in die Stadt. Gleichzeitig bleibt die hohe Zustimmung der Wiener Bevölkerung zum Tourismus ein zentraler Erfolgsfaktor. Neun von zehn Wiener*innen bewerten den Tourismus positiv, ebenso würden neun von zehn Gästen Wien weiterempfehlen.

Norbert Kettner, Geschäftsführer des WienTourismus:

„Wiens Erfolg beruht auf einer klaren Strategie: Wir setzen auf Qualität statt Quantität. Mit ,Optimum Tourism‘ verfolgen wir einen Weg des guten Wachstums, der wirtschaftlichen Erfolg, hohe Gästezufriedenheit und die Lebensqualität der Wiener Bevölkerung miteinander verbindet. Damit gilt die Wiener Visitor Economy Strategie heute international als Vorzeigemodell. Die Balance zwischen Erlebnisqualität für Gäste und Lebensqualität für die Menschen in der Stadt derart konsequent ins Zentrum der Tourismusentwicklung zu stellen, ist noch keineswegs selbstverständlich. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, dass dieser Ansatz funktioniert und Wien international hervorragend positioniert.“

Auch die kontinuierliche Weiterentwicklung des touristischen Angebots unterstreicht das Vertrauen in den Standort. Seit 2019 ist das Bettenangebot in Wien um rund ein Viertel gewachsen. 2025 verfügte Wien über rund 42.400 Zimmer und 84.600 Betten in 450 Beherbergungsbetrieben.

Visitor Economy Strategie „Optimum Tourism“: https://b2b.wien.info/de/strategie-marke/visitor-economy-strategie