MITEINANDER.WIRKT: Volkshilfe startet Begegnungsinitiative gegen Kinderarmut

Wien (OTS) -

395.000 Kinder und Jugendliche in Österreich sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen. Kinderarmut bleibt aber meist unsichtbar, obwohl sie den Alltag tausender Familien prägt.

Mit MITEINANDER.WIRKT. startet die Volkshilfe eine neue Begegnungsinitiative, die auf Kinderarmut in Österreich aufmerksam machen will. Beim Auftaktevent am 16. September im Resselpark in Wien sind Interessierte, Spender*innen und Unterstützer*innen eingeladen mit der Volkshilfe ins Gespräch zu kommen und mehr über die Lebensrealität armutsbetroffener Kinder und die Arbeit der Volkshilfe zu erfahren.

„Seit fast 80 Jahren steht die Volkshilfe an der Seite der Menschen, die Unterstützung brauchen. Mit MITEINANDER.WIRKT. öffnen wir unsere Türen, nicht in einem Gebäude, sondern im öffentlichen Raum. Wir laden Menschen ein, ins Gespräch zu kommen und mehr über die konkrete Hilfe zu erfahren. Ich freue mich auf viele Gespräche und darauf, gemeinsam ein sichtbares Zeichen gegen Kinderarmut zu setzen” , so Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich.

Begleitet wird der Nachmittag durch ein kulturelles Rahmenprogramm. Foodtrucks sorgen für Speisen und Getränke. Freiwillige Spenden kommen den Sozialprojekten der Volkshilfe für armutsbetroffene Kinder in Österreich zugute.