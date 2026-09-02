Marktamt lädt zur „Langen Nacht der Wiener Märkte“

Wien (OTS) -

Die Vorbereitungen gehen ins Finale - Am Freitag, den 4. September ist es dann so weit: Auf 17 Märkten Wiens und auf 3 Wochenmärkten geht die 5. Auflage der Langen Nacht der Märkte über die Bühne. Bis 23 Uhr werden am letzten Freitag in den Ferien viele Marktstandln offen haben, das verlängerte Einkaufserlebnis wird in ein buntes Rahmenprogramm für Alt und Jung eingebettet. Die Lange Nacht der Wiener Märkte findet heuer bereits zum fünften Mal statt und ist eine der zahlreichen Maßnahmen, um die Märkte in der Stadt weiter zu beleben und neue „Marktfans“ zu gewinnen.

„Unsere Märkte mit ihren Marktstandler*innen leisten das ganze Jahr über großartige Arbeit mit ihrem vielfältigen Angebot, und die Lange Nacht ist nochmal etwas ganz Besonderes. Bis in die späten Abendstunden haben die Standln offen, und jeder Markt hat sich etwas einfallen lassen, ob kulinarisch, musikalisch oder für die Kinder. Der letzte Freitag der Ferien ist genau der richtige Abend, um einen hoffentlich erlebnisreichen Sommer mit der ganzen Familie bei der Langen Nacht der Wiener Märkte ausklingen zu lassen“, freut sich Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling auf die heurige Ausgabe der Langen Nacht kurz vor Schulbeginn.

Mehr als 150 Stunden Auftritte verschiedenster Künstler*innen

LED-, Grill- und Hundeshows, für die kleinsten Marktbesucher*innen gibt es den Kasperl, Zauberer und eine Lufthüpfburg, sowie Kinderschminken und andere Acts: Insgesamt mehr als 150 Stunden Auftritte verschiedenster Künstler*innen und Showacts verleihen dem Event am 4. September ein fröhliches Flair. Auch das Marktamtsmuseum in Floridsdorf hat die ganze Lange Nacht der Märkte geöffnet und kann jederzeit gratis besichtigt werden. Im Museum am Naschmarkt finden stündlich Besichtigungen statt.

230 Geschenkkörbe zu gewinnen

Bei den Marktamtsständen auf allen 17 Detailmärkten und den drei Wochenmärkten gibt es für die Besucher*innen die begehrten Stofftaschen der Wiener Märkte, solange der Vorrat reicht. Wer um 21.30 Uhr bereits 2 Märkte besucht und eine Teilnehmerkarte entsprechend abgestempelt hat, kann bei der Verlosung der Geschenkkörbe auf jedem Markt mitmachen. Mit ein bisschen Glück kann man einen der 230 Geschenkkörbe mit tollen Marktprodukten gewinnen.

Reinschauen und vormerken: Infos auf www.marktamt.wien.at

Das umfassende Programm für die Lange Nacht der Wiener Märkte findet sich auf www.marktamt.wien.at

Hier ein Auszug vom bunten Angebot auf den teilnehmenden Märkten in ganz Wien:

Biomarkt auf der Freyung: Heuer erstmals dabei starten um 18 Uhr die Gasslspieler mit Weltmusik in das Programm. Clown Poppo verzaubert die Kleinen, ehe mit Robert Zecha und Band Blasmusik über die Freyung hallt. Meister Grössing beschließt den Abend mit Austropop.

Karmelitermarkt: Von 17 bis 18.30 Uhr legt das Trio ILVI, ehe von 19 bis 22 Dunkelbunt Electronic Swing und südosteuropäische Folklore zum Besten gibt. Das Marktangebot wird um einen Kunsthandwerksmarkt und einen Kinderflohmarkt erweitert.

Volkertmarkt: Schachspieler*innen sind hier ab 18 Uhr für ein großes Schachturnier willkommen. Ab 17.30 Uhr gibt’s Musik - Das Duo Marie Madame mit „Von Django Reinhardt bis Frank Zappa“, Duo Mopet mit neuen und alten Wiener Liedern, sowie Bandi & Bosic mit umfangreichen Variationen aus Blues, Jazz, Rock & Pop Covers und französischen Chansons, sowie Barbara Grünbaum & das Freudequartett werden für Unterhaltung sorgen.

Vorgartenmarkt: Von 17 bis 21 Uhr unterhält Djicpe and the Riders mit einer Performance aus Jazz, Funk und Latin. Außerdem gibt’s eine Kinderhüpfburg.

Rochusmarkt: Hier starten um 18.15 Uhr die Coverkillers mit altbekannten Ohrwürmern, ehe die Jungs von Best Lovers Rockmusik vom Feinsten abliefern werden. Tombola und Verlosung von 21.30 bis 22.30 Uhr. Kinderprogramm ab 17 Uhr.

Naschmarkt: Auf 7 Bühnen bietet der Naschmarkt inklusive Marktraum sein spannendes Programm. Von Bernhard Fibich, dem bekannten Kinderliedmacher über die 16er Buam und SchlaWiener mit ihrem „Austro-Hadern-Rock“ bietet der Naschmarkt für Alle etwas. Auch Freches Blech und Harry Kucera darf da nicht fehlen.

Viktor-Adler-Markt: Um 18 Uhr beginnt das große Backgammon- und Schachturnier beginnt. Von 20 bis 22 unterhält Dschurdschuna mit zeitgenössischer Weltmusik.

Meidlinger Markt: Den Abend beginnen um 17 Uhr Swing à la Django mit einem Mix aus Gypsy-Swing und Jazz, gefolgt von Amidou Koita und Dem Jorossin-Duo, ehe der Abend mit Kiko Pérez und seinen Latino-Klängen zu Ende geht.

Schwendermarkt: Los geht’s um 18 mit Austro-Pop von Heanois & Penzing, ebenso dabei ist wieder ELSA, die mit ihrem Genremix aus Jazz, Soul und Pop seit Jahren begeistern.

Meiselmarkt: Eine Kinderzaubershow mit Slotini eröffnet um 18 Uhr den bunten Reigen, gefolgt vom 1. Wiener Zaubertheater. SchubiTwo Acoustic Duo bringen von 19 bis 20.30 Uhr Austropop, Country und Pop-Rock-Klassiker, ehe Goran Cigoja bis 22 Uhr sein Akkordeon erklingen lässt.

Brunnenmarkt: Auf dem Yppenplatz sorgen DJs für den perfekten Groove. In der Brunnengasse wird auf verschiedenen Plätzen gute Unterhaltung geboten. Ob Werkelfrau Ruth Küchler, dem Wiener Lieder Duo Bäuml/Koschelu oder dem Zauberer Aladin hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Weiters erwarten die Besucher*innen über 70 kreative Aussteller*innen aus dem künstlerisch-kreativen Bereich, Schmuckdesign, Naturkosmetik, Mode mit nachhaltigem Hintergrund und handcrafted Food & Beverage Produkte. Für ein sensationelles Genusserlebnis bieten Food Trucks ihre Köstlichkeiten an.

Alszeilenmarkt: Auch heuer wieder sorgt die Sonus Bigband ab 18 Uhr mit Swing und Jazz für gute Stimmung. Mit 80er- und 90er-Line-Dance bleibt kein Bein ruhig auf dem Boden und DJ Heli bringt die Alszeile zum Kochen.

Kutschkermarkt: Hier steht alles im Zeichen des Tanzens. Von 17.30 bis 22 Uhr begleiten ausgebildete Trainer zu Reggaeton und Samba ehe uns die Profis von Amazonas Baila mit einer Tanzshow begeistern. Freude an der Bewegung ist hier Trumpf.

Johann-Nepomuk-Vogl-Markt: Ab 16 Uhr ist hier das Schminkparadies für Kinder. Kinderzauberer Philipp Kainz zieht nicht nur die Kleinen magisch in seinen Bann. Ab 19 Uhr explodiert der Markt in der Kreuzgasse zu italienischer und internationaler Live-Musik. Auch Indie-Rock darf hier nicht zu kurz kommen.

Gersthofer Markt: Genießen sie einen ganzen Abend von 18.30 bis 22 Uhr mit Nikolaus Schauerhuber mit Jazz-Klassikern vom Feinsten und Ohrwürmern aus dem Great American Songbook.

Sonnbergmarkt: Der kleine aber feine Sonnbergmarkt bietet Jazz de luxe durch das Holy Moly Guitar Trio. Außerdem werden sie Zeuge, wenn beim Fischstand ein 100 Kilo-Fisch zur freien Verkostung filetiert wird.

Nußdorfer Markt: Kinder-Zaubershow ab 18 Uhr mit Emilius. Von 19 bis 20.30 Uhr erklingt Best of Austro, Country Pop & Roll am Markt, gespielt von Günther Krammer, gefolgt von Mo Gruja (Blues, Country und Rock’n’Roll) bis 22 Uhr.

Hannovermarkt: DJ Steve Manera und DJane Tanita heizen mit Austropop, Italo-Hits bis hin zu Evergreens, Dance und Afro House ein.

Floridsdorfer Markt: Hier gibt es Jazz und Swing mit Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett und deutschsprachige Dialektlieder von Philipp Griessler ebenso wie die großen Schlagerklassiker mit Johann Rosenhammer. Patricia Hill und Band starten um 17 Uhr mit einer Soulful Pop & Dance Performance. Außerdem erfreut das Stammersdorfer Kasperltheater die kleinen Besucher*innen.

Mazzucco-Markt: Ossi startet mit seinem Saxophon in einen fulminanten Abend, der mit Bigband-Sound und Swing à la Django mit feurigem Gypsy Swing endet.