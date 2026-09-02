- 02.09.2026, 12:30:32
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- OTS0086
Termine am 3. September 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.30 Uhr, PK Grüne Wien „Gemeindebau vor Privatisierung schützen und für morgen sichern“ mit nicht amtsführender Stadträtin Judith Pühringer und Gemeinderat Georg Prack (1., Bauernmarkt 9)
(Schluss) red
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