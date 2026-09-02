Termine am 3. September 2026 in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



10.30 Uhr, PK Grüne Wien „Gemeindebau vor Privatisierung schützen und für morgen sichern“ mit nicht amtsführender Stadträtin Judith Pühringer und Gemeinderat Georg Prack (1., Bauernmarkt 9) (Schluss) red

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