ORF Vorarlberg mit neuem Auftritt bei Herbstmesse Dornbirn 2026

Wien (OTS) -

Von 9. bis 13. September 2026 präsentiert sich der ORF Vorarlberg auf der Herbstmesse Dornbirn in einem neuen, multimedialen Erscheinungsbild. In Halle 12 erwartet die Besucherinnen und Besucher auf über 110 Quadratmetern ein erweitertes Programm rund um die Medienangebote des ORF Vorarlberg in Radio, Fernsehen, Online, Social Media und Podcasts. Als digitales Medienunternehmen rückt der ORF Vorarlberg dabei auch das Thema Medienkompetenz in den Fokus. Das Team des ORF Vorarlberg mit den Moderatorinnen und Moderatoren freut sich auf viele persönliche Gespräche und einen intensiven Austausch.

Medienkompetenz-Check und Sound-Lounge

In der Faktencheck-Area können alle ihre Medienkompetenz auf die Probe stellen: Wie leicht oder schwer lassen sich KI-generierte Bilder als solche erkennen? Wie geht man mit Verschwörungserzählungen um? Wer eine Pause vom Messetrubel braucht, findet in der neuen Sound-Lounge einen gemütlichen Ort mit den beliebten Podcasts des ORF Vorarlberg. Sämtliche aktuellen acht Podcast-Formate sind außerdem auf https://sound.ORF.at zu finden.

TV-Area mit Studio-Feeling

In der vielseitigen TV-Area können die Besucherinnen und Besucher mit einer Greenbox selbst vor der Kamera stehen und sich in typischer TV-Atmosphäre erleben. Die Videos vom eigenen Auftritt im „Vorarlberg heute“- oder „Vorarlberg Wetter“-Setting kommen dann auch gleich direkt aufs eigene Handy.

Direkter Austausch mit ORF-Vorarlberg-Team

Die TV- und Radio-Moderatorinnen und -Moderatoren des ORF Vorarlberg persönlich kennenlernen – diese Möglichkeit bietet sich bei der Herbstmesse Dornbirn 2026. Jeden Tag ist das Team vor Ort und freut sich über direkten Kontakt und das unmittelbare Feedback des Publikums.

„Guten Morgen“-Team ORF Radio Vorarlberg:

Dominic Dapré und Nicole Oberhauser: Mittwoch, 10.00 Uhr

Reinhard Wittwer und Valentina Pisoni: Donnerstag, 10.00 Uhr

Dominic Dapré: Samstag und Sonntag, jeweils 10.00 Uhr

„Vorarlberg heute“-Moderatorinnen und -Moderatoren:

Daniel Rein: Mittwoch, 13.30 Uhr

David Breznik: Donnerstag, 11.30 Uhr

Martina Huber: Freitag, 13.30 Uhr

Martina Köberle: Samstag und Sonntag, jeweils 11.30 Uhr

„Vorarlberg Wetter“-Moderatorinnen und -Moderatoren:

Pierce Lange: Mittwoch und Freitag, jeweils 11.00 Uhr

Patricia Lipburger: Donnerstag, 11.00 Uhr

Thomas Rinderer: Samstag und Sonntag, jeweils 11.00 Uhr

Gestalterinnen und Gestalter von Podcasts und Radiosendungen:

Nicole Benvenuti („Heiter bis wechselhaft“): Mittwoch, 11.30 Uhr

Georg Fabjan („Focus – Themen fürs Leben“): Mittwoch, 15.00 Uhr

Dominic Dapré und Christian Suter („Kaktuskuscheln“): Freitag, 10.00 Uhr

Stefan Krobath (neuer Podcast: „Säg amol“): Freitag, 11.30 Uhr

Matthias Neustädter („Neues bei Neustädter“): Freitag, 14.00 Uhr

Auch das Social-Media-Team des ORF Vorarlberg mit Laura Überbacher, Pierce Lange, Martina Huber, Luna Winder und Serhat Türkyilmaz ist von Mittwoch bis Sonntag mit dabei und freut sich auf alle, die vorbeischauen.

Infotheke ist ein Gewinn

An der Infotheke des ORF Vorarlberg gibt es Wissenswertes rund um den ORF Vorarlberg, kleine Goodies und attraktive Gewinnspiele für Groß und Klein. Erwachsene können eine exklusive Führung durch das ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg gewinnen und dabei einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen werfen. Der ORF Vorarlberg ist auch eine Station der beliebten Messe-Rallye für die kleinen und kleinsten Messegäste. Mit einem vollständig abgestempelten Rallye-Pass gibt es hier auch noch ein kleines Präsent.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit unserem neuen, vergrößerten Auftritt bei der Herbstmesse Dornbirn möchten wir als digitales Medienunternehmen besonders das Thema Medienkompetenz herausstreichen. Uns ist der persönliche Kontakt mit unserem Publikum ein großes Anliegen. Das Team des ORF Vorarlberg freut sich sehr auf den Austausch mit allen, die uns besuchen kommen!“