Aviso Pressekonferenz 10. September: Lebenshilfe, Diakonie und Inklusion Österreich zu Inklusion von Schüler:innen mit Behinderungen

Wien (OTS) -

Expertinnen von Diakonie, Inklusion Österreich und Lebenshilfe haben sich die Praxis der Inklusion in Österreichs Schulen genau angesehen. Für den Bericht wurden Daten ausgewertet und aktuelle Beispiele gesammelt, und erstmals die Bundesländer verglichen.

Klar hervor geht: Obwohl die Unterzeichnung der UN Behindertenrechts-Konvention (2008) schon bald 20 Jahre zurückliegt, fehlt bis heute das klare Bekenntnis von Politik und Verwaltung in Bund und Ländern, dass jede:r Schüler:in mit Behinderung das Recht hat, gemeinsam mit Gleichaltrigen ohne Behinderungen in die Schule zu gehen und zu lernen.

Dies zeigen uneinheitliche Daten, fehlende Transparenz über die Verteilung der finanziellen Mittel und zahlreiche Beispiele von betroffenen Familien.

Zu Schulbeginn erheben die Organisationen ihre Stimme für die betroffenen Familien und Kinder.

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Karin Riebenbauer, Gründerin und Geschäftsführerin, Inklusion Österreich

Philippe Narval, Geschäftsführer, Lebenshilfe Österreich

Maria Katharina Moser, Direktorin, Diakonie Österreich

Aurea Braumann ist Absolventin des Montessori Oberstufen Realgymnasium der Diakonie in Salzburg, sie hat heuer die Matura gemacht. Erzählt, wie sie inklusive Schule als Schülerin ohne Behinderung erlebt hat.

ist Absolventin des Montessori Oberstufen Realgymnasium der Diakonie in Salzburg, sie hat heuer die Matura gemacht. Erzählt, wie sie inklusive Schule als Schülerin ohne Behinderung erlebt hat. Alexander Wimmer, Absolvent derselben Schule, mit SPF. Er war in der inklusiven Oberstufe und hat nach dem MORG im Schulversuch eine Lehre gemacht. Alexander arbeitet weiterhin in diesem Sporteinzelhandel in Salzburg. Er ist außerdem bei Rettung und Wasserrettung sehr aktiv.

Online-Teilnahme möglich

unter dem folgenden Link: Meeting-ID: 658 1309 6462

https://eu01web.zoom.us/j/65813096462

Bitte verbindlich um Anmeldung an [email protected]

Aviso PK 10.Sept, 10 Uhr: Lebenshilfe, Diakonie und Inklusion Österreich zu Inklusion von Schülern und Schülerinnen mit Behinderungen

Expertinnen von Diakonie, Inklusion Österreich und Lebenshilfe haben die Praxis der Inklusion in Österreichs Schulen genau analysiert. Die PK gibt einen Überlick über die uneinheitliche Datenlage, die fehlende Transparenz über die Verteilung der finanziellen Mittel. Außerdem haben wir zahlreiche Beispiele von betroffenen Familien.

Datum: 10.09.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich