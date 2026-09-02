„25 Jahre 9/11“: Teil 1 des „Universum History“-Zweiteilers „9/11 – Ein Tag verändert die Welt“ und „Flug 93“

Wien (OTS) -

Am 11. September 2001 werden in den USA vier Passagierflugzeuge entführt und als Waffen eingesetzt. Die Anschläge treffen die Vereinigten Staaten völlig unvorbereitet, die Bilder der terroristischen Akte und ihrer Folgen werden weltweit rezipiert. 25 Jahre nach dem verheerenden Angriff rekonstruiert der erste Teil des „Universum History“-Zweiteilers „9/11 – Ein Tag verändert die Welt“ von Benoît Cressent (ORF-Bearbeitung: Sabine Aßmann) am Freitag, dem 4. September 2026, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON minutiös die dramatischen Ereignisse dieses Tages bis hin zum Einsturz des Südturms des World Trade Centers. Journalistinnen und Journalisten, Feuerwehrleute und weitere Augenzeugen liefern im Rahmen des multimedialen ORF-Programmschwerpunkts „25 Jahre 9/11“ (Details unter https://presse.ORF.at) mit ihren Erinnerungen an 9/11 ein eindringliches Bild jener Stunden, in denen aus einer nationalen Tragödie eine weltpolitische Zäsur wird. Um 23.20 Uhr folgt das Katastrophendrama „Flug 93“ von Regisseur Paul Greengrass.

Universum History: „9/11 – Ein Tag verändert die Welt“, Teil 1: „Der Angriff“

Der 11. September 2001 beginnt in New York mit strahlendem Sonnenschein. Doch an diesem Morgen besteigen 19 Terroristen an mehreren Flughäfen vier Passagiermaschinen. Obwohl einige von ihnen bei den Sicherheitskontrollen auffallen, gehen letztlich alle ungehindert an Bord. Kurz nach dem Start übernehmen die ersten Entführer die Kontrolle über American-Airlines-Flug 11. Als die Maschine um 8.46 Uhr in den Nordturm des World Trade Center rast, gehen Behörden und Medien zunächst von einem Unglück aus. Nur 17 Minuten später schlägt ein zweites Flugzeug in den Südturm ein. Nun ist klar: Die Vereinigten Staaten werden angegriffen. Weltweit unterbrechen Fernsehsender ihr Programm, auch der ORF beginnt eine Sondersendung. Die Dokumentation zeichnet die Ereignisse dieses dramatischen Tages nach und zeigt etwa, wie Redaktionen angesichts einer völlig unübersichtlichen Nachrichtenlage um verlässliche Informationen ringen und entscheiden müssen, welche Bilder sie zeigen können. Zugleich verschärft sich die Lage weiter: Ein drittes entführtes Flugzeug stürzt auf das Pentagon, der gesamte amerikanische Luftraum wird schließlich gesperrt. In New York versuchen unterdessen Hunderte Feuerwehrleute, Menschen aus den brennenden Zwillingstürmen zu retten. Doch dann stürzt der erste Turm ein.

Michael McCormick, damals Leiter der Flugsicherung für den Raum New York, schildert, wie er gemeinsam mit seinen Mitarbeitern erkennen muss, dass mehrere Maschinen entführt worden sind. Feuerwehr-Einsatzleiter Joe Pfeiffer erinnert sich an den größten Einsatz in der Geschichte des New York Fire Department: Fast eintausend Feuerwehrleute werden angefordert, während sich Tausende Menschen noch in den Türmen befinden. Seine Schilderungen machen deutlich, unter welchem enormen Zeitdruck die Rettungskräfte arbeiten.

Die Dokumentation verbindet Archivmaterial mit den Erinnerungen von Menschen, die 9/11 in unterschiedlichen beruflichen und persönlichen Zusammenhängen unmittelbar erlebt haben. Kommunikationswissenschafterin Barbie Zelizer und Kommunikationswissenschafter Stuart Allan ordnen zudem ein, wie das Fernsehen und das damals noch junge Internet die Wahrnehmung der Ereignisse prägen. So entsteht die vielschichtige Rekonstruktion eines Tages, der auch die Nachrichtenberichterstattung nachhaltig verändert hat.

Teil 2 folgt am Freitag, dem 11. September, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON: Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie Vertreter:innen von US-Behörden, Geheimdiensten und Medien zeichnen darin nach, wie der 11. September 2001 die Vereinigten Staaten – und die Welt – nachhaltig verändert hat.

„Flug 93“

Das Katastrophendrama „Flug 93“ (23.20 Uhr) erzählt die Ereignisse während des Fluges der United Airlines mit der Flugnummer 93 von New York Richtung San Francisco. An Bord befinden sich 44 Personen. Unter ihnen vier Terroristen, die das Flugzeug wenig später in ihre Gewalt bringen. Als die Passagiere erfahren, dass zwei weitere entführte Maschinen ins World Trade Center eingeschlagen sind, versuchen sie zu verhindern, dass die Terroristen ihr geplantes Ziel erreichen. Das Flugzeug stürzt in einem Waldstück bei Pennsylvania ab.