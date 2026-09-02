Markteintritt in Deutschland: VERKEHRSBUERO HOSPITALITY neuer Betreiber des ibis Styles Bad Reichenhall

Wien (OTS) -

VERKEHRSBUERO HOSPITALITY ist mit 1. September 2026 neuer Betreiber des ibis Styles Bad Reichenhall und feiert damit seinen Markteintritt in Deutschland. Das Designhotel mit 134 Zimmern wird weiterhin unter der Marke ibis Styles geführt. Sämtliche Mitarbeiter:innen unter der Leitung von Hotelmanagerin Vera Sasse werden übernommen. Damit setzt der erfahrene österreichische Multi-Brand-Operator auf Kontinuität im laufenden Betrieb und eine langfristige Weiterentwicklung des Standorts. Eigentümer der Liegenschaft ist das Bau-, Holz- und Immobilienunternehmen Hillebrand mit Hauptsitz in Wals bei Salzburg.

„Mit dem ibis Styles Bad Reichenhall bringen wir unsere langjährige Expertise als Hotelbetreiber erstmals nach Deutschland. Der Standort ergänzt unser Portfolio im Großraum Salzburg ideal und ermöglicht es uns, bestehende Strukturen sowie unsere regionale Marktkenntnis gezielt zu nutzen. Damit schaffen wir eine starke Basis für weiteres Wachstum im deutschen Markt“, sagt Martin Winkler, Vorsitzender des Vorstandes des VERKEHRSBUEROS.

Für den Liegenschaftseigentümer Hillebrand waren ausgewiesene Betreiberkompetenz und eine langfristige Perspektive für das Haus ausschlaggebend. „Mit VERKEHRSBUERO HOSPITALITY haben wir einen erfahrenen und verlässlichen Hotelbetreiber gewonnen, der professionelle Strukturen mit regionalem Marktverständnis verbindet. Gemeinsam werden wir das Potenzial des Standorts langfristig weiterentwickeln. Besonders wichtig ist uns, dass alle Mitarbeiter:innen übernommen werden und damit wertvolles Know-how im Haus erhalten bleibt“, so die Brüder BM HBM Ing. Bernd und Wolfgang Hillebrand, geschäftsführende Gesellschafter und Eigentümer von Hillebrand.

Grenzüberschreitendes Wachstum

Mit der Übernahme baut VERKEHRSBUERO HOSPITALITY seine Präsenz im wirtschaftlich und touristisch attraktiven Großraum Salzburg gezielt aus. Das Unternehmen betreibt bereits das Four Points Flex by Sheraton Salzburg Messe, das Austria Trend Hotel Europa Salzburg und das Radisson Blu Hotel Altstadt Salzburg und verfügt damit über langjährige operative Erfahrung in der Region. Das ibis Styles Bad Reichenhall ergänzt dieses Portfolio und erschließt zusätzliche Potenziale im grenzüberschreitenden Freizeit- und Geschäftsreiseverkehr.

Ausbau der Kooperation mit Accor

Mit dem ibis Styles Bad Reichenhall bauen VERKEHRSBUERO und Accor ihre erfolgreiche strategische Kooperation weiter aus. So führt der österreichische Hotelbetreiber seit Jänner 2026 das Hotel Rathauspark Wien – Handwritten Collection, mit dem die Marke ihr Österreich-Debüt feierte. Mit dem ibis Styles Bad Reichenhall wird die Zusammenarbeit nun auf Deutschland ausgeweitet.

Attraktiver Standort für Freizeit- und Geschäftsreisende

Das zentral gelegene ibis Styles Bad Reichenhall spricht Freizeit- und Geschäftsreisende gleichermaßen an. Die Nähe zur Fußgängerzone und zum Zentrum von Bad Reichenhall, die alpine Umgebung und die gute Anbindung an das nur 15 Kilometer entfernte Salzburg machen das Haus zu einem vielseitigen Ausgangspunkt. Das vom regionalen Thema Salz inspirierte Interieur verbindet modernes Design mit alpinem Flair. Ein Restaurant mit Bar sowie ein Spa und Fitnessraum runden das Angebot ab.