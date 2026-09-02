Neue Ausgaben „Hinter den Schlagzeilen“ ab 7. September in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Der ORF-Infotainment-Talk erzählt ab 7. September 2026 wieder werktäglich um jeweils 16.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Geschichten „Hinter den Schlagzeilen“. Patrick Budgen bzw. Mariella Gittler sprechen in neuen Ausgaben mit den Menschen hinter den Geschichten und geben im 30-minütigen Nachmittagstalk ihren Gästen ausreichend Zeit, Erlebnisse und Emotionen zu schildern und die Folgen zu reflektieren. Mit dem Start der neuen Folgen wird eine bisher erfolgreiche Saison mit einer Durchschnittsreichweite von bis zu 193.000 Zuseherinnen und Zusehern und bis zu 20 Prozent Marktanteil fortgesetzt.

Am Montag, dem 7. September, begrüßt Patrick Budgen den Spitzenkoch Johann Lafer, der vor kurzem seine Krebsdiagnose öffentlich machte. Weitere Gäste der ersten Woche sind Gerhard Zeiler, Erika Pluhar, Omar Haijawi-Pirchner sowie Hannelore Veit und Eugen Freund anlässlich 25 Jahre 9/11.

Patrick Budgen: „Ich bin sehr dankbar dafür, wie gut unsere Sendung nach wenigen Monaten von unseren Zuseherinnen und Zusehern bereits angenommen wurde und freue mich auf viele spannende Interviewgäste im Studio. Ein besonderes Highlight ist für mich gleich die erste Sendung, wo ich mit Spitzenkoch Johann Lafer über seine Karriere und seine Krebserkrankung sprechen werde.“

Mariella Gittler führt dann ab 21. September die Gespräche bei „Hinter den Schlagzeilen“: „So schön die Sommer- und Ferienzeit ist, habe ich die Gespräche mit unseren tollen Gästen schon sehr vermisst. Deshalb kann ich es kaum erwarten, wenn es am 7. September endlich wieder losgeht. Für den Herbst haben wir schon viele spannende Gäste eingeladen. Persönlich freue ich mich z. B. riesig auf Ursula Strauss, da ich ein großer Fan von ihr als Schauspielerin und Musikerin bin. Außerdem freue ich mich auch schon sehr auf Franz Viehböck, sein Allflug feiert im Oktober sein 35-jähriges Jubiläum.“

Alles Sendungen von „Hinter den Schlagzeilen“ stehen auch als Podcast auf https://sound.ORF.at zur Verfügung.