PERSONA. FRAGMENTS OF IDENTITY - Odie Lap Chun Chow, Edith Karlson, Jakob Lena Knebl, Yein Lee, Paulina Semkowicz

Wien (OTS) -

Wo endet die eine Person und wo beginnt die andere? Was macht eine persona aus? Ein Gesicht, ein Körper, eine Rolle oder der Raum, in dem sie erscheint?

Die Ausstellung untersucht Identität als etwas Fluides, Konstruiertes und Inszeniertes, als etwas, das sich ständig verändert. Die fünf künstlerischen Positionen nähern sich dieser Frage aus unterschiedlichen Perspektiven: In ihren Skulpturen verwischt EDITH KARLSON die Grenzen zwischen Mensch und Tier und verwandelt Porträts in vielstimmige Interpretationen von Identität. Die rätselhaften Wesen von YEIN LEE bewegen sich zwischen organischen, technologischen und imaginären Formen, während JAKOB LENA KNEBL Identität durch Rollen, Kleidung, Objekte und Inszenierungen als wandelbaren Zustand begreift. In ihren gemalten Innenräumen lässt PAULINA SEMKOWICZ Räume selbst zu Trägern von Identität und Erinnerung werden. ODIE LAP CHUN CHOW wiederum richtet den Blick auf Formen und Abdrücke und fragt danach, ob Identität im Körper, in seiner Spur oder in dem Raum liegt, der sie hervorbringt.

Inmitten einer silbernen Gitterbühne wird THE HALL zu einem Raum der Ambiguität, teils Ausstellung, teils Theater, in dem Skulpturen als Schauspieler, Körper und vorläufige Personas erscheinen.

Kuratiert von Barbara Horvath

Odie Lap Chun Chow ist von August bis September artist in residence bei PART. Edith Karlson wird von Dezember 2026 bis Januar 2027 in Residence bei PART sein.



Eröffnung: 05.09.2026, 18 - 21 Uhr



Künstler:innengespräch: 05.09.2026, 17 Uhr



Ausstellungsdauer: 05.09. - 16.10.2026



Öffnungszeiten: Fr 13 - 18 Uhr, Sa 12 - 17 Uhr und auf Anfrage:

[email protected]



Kurator:innenführungen: 28.09.2026, 17 Uhr und 16.10.2026, 17 Uhr



PART ist ein Programm im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport.