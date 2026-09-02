  • 02.09.2026, 11:33:02
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  • OTS0067

Bezirk Tulln: Fahrbahnerneuerung auf der L 116 in Hinterweidling abgeschlossen

Rund 720 Meter der Landesstraße erneuert – Land Niederösterreich investierte rund 234.000 Euro

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahn der Landesstraße L 116 im Bereich von Hinterweidling konnte auf einer Länge von rund 720 Metern umfassend erneuert werden. Aufgrund zahlreicher Fahrbahnschäden, darunter starke Verdrückungen, Spurrinnen und mangelnde Griffigkeit, entsprach der Straßenabschnitt zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Der NÖ Straßendienst entschied sich daher für eine umfassende Sanierung zwischen Kilometer 5,580 und Kilometer 6,300. Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich auf rund 234.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Auf einer Gesamtfläche von rund 4.500 Quadratmetern erfolgte eine Erneuerung des Konstruktionsaufbaues mittels sogenannter Zementstabilisierung. Die notwendigen Vorarbeiten, darunter die Entfernung alter Bankettplatten und Granitleistensteine, führte die Straßenmeisterei Tulln durch. Nach dem Aufbringen des erforderlichen Zements erfolgte das Auffräsen und Vermengen mit den bestehenden Asphaltschichten sowie einem Teil der vorhandenen ungebundenen Tragschicht. Auf diese Weise entstand eine 25 Zentimeter starke zementstabilisierte Tragschicht. Darauf folgten eine sieben Zentimeter starke Tragschicht sowie eine drei Zentimeter starke Deckschicht.

Die Arbeiten an der Fahrbahn übernahm die Firma Pittel+Brausewetter GmbH. Die Bauzeit betrug rund zwei Wochen, wobei die Arbeiten unter halbseitiger Sperre durchgeführt wurden. Im Anschluss kümmerte sich die Straßenmeisterei Tulln um die weiteren Arbeiten, darunter die Anpassung der Nebenanlagen sowie die abschnittsweise Erneuerung der Straßenentwässerung. Abschließend erfolgten die Aufbringung der erforderlichen Bodenmarkierungen, die Wiederherstellung der Straßenausrüstung sowie die Anpassung der Bankette an den Neubestand.

Nähere Informationen: NÖ Straßendienst, Ing. Christoph Schodl, BA MA, Telefon 0676/812-60141, E-Mail: [email protected]

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Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
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