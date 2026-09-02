  • 02.09.2026, 11:28:02
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Topnoten bei Bahntest für Mariazellerbahn

LH-Stv. Landbauer: Die Mariazellerbahn ist nicht nur der „Schönste Platz Österreichs“, sie punktet auch erneut mit Bestnoten im täglichen Betrieb

St. Pölten (OTS) - 

Die Mariazellerbahn liefert Öffentlichen Verkehr auf Top-Niveau. Das bestätigt nun auch eine im Mai 2026 im Rahmen des jährlichen Bahntests des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) durchgeführte Fahrgastbefragung in der Himmelstreppe. 93 Prozent der Befragten gaben dabei an, dass sie mit der Schmalspurbahn sehr zufrieden sind. Die Sauberkeit, der Komfort der Züge sowie die Freundlichkeit des Zugpersonals werden besonders geschätzt. „Die Mariazellerbahn ist nicht nur der ‚Schönste Platz Österreichs‘, sie punktet auch erneut mit Bestnoten im täglichen Betrieb. Diese großartige Rückmeldung ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Wir sind sehr stolz auf unsere Mariazellerbahn, mit der unsere Landsleute und Familien pünktlich, verlässlich und zudem sauber sowie bequem unterwegs sind“, so NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

96 Prozent bewerten das Zugpersonal als sehr freundlich, 93 Prozent waren mit dessen Hilfsbereitschaft sehr zufrieden und 94 Prozent empfanden den Zug als sehr sauber. Auch der im Rahmen des Bahntests durchgeführte Bahnhofstest stellt der Mariazellerbahn ein hervorragendes Zeugnis aus. In der Kategorie „kleinere Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte“ wurden gleich drei Bahnhöfe hervorragend bewertet: die Bahnhöfe Mariazell (Platz 1), Hofstetten-Grünau (Platz 3) und Kirchberg/Pielach (Platz 8).

„Dieses positive Feedback unserer Fahrgäste macht uns sehr stolz, vor allem die ausgezeichnete Bewertung unseres Zugpersonals. Unser großer Dank gilt unseren Mitarbeitern, die diese wertvolle Anerkennung unseres gemeinsamen Engagements erst möglich machen“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Der VCÖ-Bahntest ist eine jährlich durchgeführte Erhebung zum Bahnfahren in Österreich. 2026 wurden mehr als 11.000 Fahrgäste in den Zügen von neun Bahnunternehmen befragt.

Weitere Informationen: Katharina Heider-Fischer, MSc., Kommunikation NÖVOG & Niederösterreich Bahnen, Tel.: +43/2742 360 990-1311, Mobil: +43/676 566 24 53, E-Mail: [email protected]

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Mag. (FH) Kathrin Vollkrann, MLS
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