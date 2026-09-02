eBay Entrepreneurship Survey Austria: Vom Nebenjob zum Vollzeitjob – 63 % der GenZ bereit neben Hauptjob ein Kleinunternehmen zu gründen

Wien (OTS) -

Fast jeder zweite Angehörige der Generation Z in Österreich möchte ein Unternehmen gründen, doch oft scheitern diese Pläne schon im Vorfeld an fehlenden finanziellen Mitteln. Die Gründung eines Unternehmens neben einem Vollzeitjob kann einen risikoärmeren Weg in die Selbstständigkeit bieten und angehenden Gründern ermöglichen, ihr Unternehmen schrittweise aufzubauen und gleichzeitig ihre finanzielle Sicherheit zu wahren.

In Österreich ist der Wunsch nach Selbstständigkeit deutlich spürbar – besonders bei jungen Menschen. Laut der eBay Entrepreneurship Survey für Österreich möchten 48 Prozent der 18- bis 29-Jährigen ein eigenes Unternehmen gründen. Bei den über 30-Jährigen liegt dieser Wert nur bei 28 Prozent. Insgesamt geben 38 Prozent der Befragten an, ein Unternehmen gründen zu wollen, weitere 38 Prozent ziehen es zumindest in Betracht.

Unternehmertum wird in Österreich jedoch zunehmend nicht nur als Vollzeit-Karriereschritt gesehen, sondern auch als flexible Nebentätigkeit. 60 Prozent der Befragten würden in Erwägung ziehen, neben ihrem Hauptjob ein Kleinunternehmen zu gründen – bei der Generation Z ist das Interesse mit 63 Prozent noch höher. Hauptmotiv ist ein zusätzliches Einkommen, das von 46 Prozent genannt wird. Jüngere Menschen sehen einen Side Hustle besonders häufig als Möglichkeit, Ideen zu testen, bevor sie potenziell den Schritt in die Vollzeit-Selbstständigkeit gehen. Ältere Befragte legen hingegen stärkeren Wert auf finanzielle Sicherheit.

Gleichzeitig wird dieser unternehmerische Antrieb oft gebremst, bevor der erste Schritt überhaupt gesetzt wird: 35 Prozent nennen fehlende Finanzierung als größte Hürde. Besonders jüngere Menschen geben außerdem häufiger an, unsicher zu sein, wie sie überhaupt starten sollen. Die Umfrage zeigt damit, wie wichtig niedrige Einstiegshürden sind: 39 Prozent würden sich besonders durch einen einfachen Start mit geringen Anfangskosten motiviert fühlen.

„Die Ergebnisse zeigen klar, dass viele Menschen in Österreich ein eigenes Unternehmen gründen möchten – aber nicht unbedingt, indem sie von Tag eins ein großes Risiko eingehen“, sagt Sara Lapi, Head of European Central Markets bei eBay. „Für viele angehende Unternehmer:innen kann der Start als Side Hustle ein realistischer erster Schritt sein. Plattformen wie eBay können es erleichtern, eine Idee zu testen, Kund:innen zu erreichen und neben einem regulären Job schrittweise zu wachsen.“

Digital First

Bei den bevorzugten Vertriebsmodellen zeigt sich ein klar digitaler Trend: 30 Prozent würden ihr Unternehmen bevorzugt über einen Online-Marktplatz aufbauen, 28 Prozent über einen eigenen Webshop. Online-Marktplätze liegen damit leicht vor dem eigenen Onlineshop. Das zeigt, dass junge Unternehmer:innen zunächst nach einem möglichst einfachen Einstieg in den Markt suchen.

Viele denken ihr Geschäftsmodell von Anfang an international: 75 Prozent wissen, dass Online-Marktplätze wie eBay den Verkauf an Kund:innen weltweit ermöglichen. Für 62 Prozent der Befragten macht genau diese internationale Reichweite eine Unternehmensgründung attraktiver; bei den 18- bis 29-Jährigen steigt dieser Wert auf 68 Prozent. Bei den über 30-Jährigen liegt er bei 55 Prozent. Gleichzeitig glaubt fast jede:r Zweite, dass globaler Verkauf hohe Investitionen oder spezielles Fachwissen erfordert. Das zeigt: Gründer:innen suchen nach zugänglichen und praxisnahen Wegen in den Markt – besonders dann, wenn sie neben einem bestehenden Job starten.

Die Umfrage zeichnet damit ein klares Bild: Österreichs nächste Gründer:innen Generation will groß denken, sucht aber nach einem realistischen und niederschwelligen Weg, überhaupt zu starten. Unternehmertum wird zunehmend zur flexiblen Nebentätigkeit statt zu einer Alles-oder-nichts-Karriereentscheidung. Online-Marktplätze wie eBay können dabei einen niedrigschwelligen Weg bieten, ein Geschäftsmodell zu testen, aufzubauen und langfristig wachsen zu lassen.

Zur Datengrundlage

Die in dieser Pressemitteilung präsentierten Ergebnisse basieren auf einer quantitativen Befragung, die von eBay in Auftrag gegeben und im Jänner 2026 von Bounce durchgeführt wurde. Befragt wurden 531 Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren in Österreich. Ziel der Untersuchung war es, Einstellungen zu Selbstständigkeit und Unternehmensgründung zu analysieren – insbesondere mit Blick auf Side Hustles neben dem Hauptjob, zentrale Einstiegshürden wie Finanzierung und Know-how, bevorzugte digitale Vertriebsmodelle sowie die Bedeutung internationaler Absatzmöglichkeiten über Online-Marktplätze.



Über eBay

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das Menschen miteinander verbindet und Gemeinschaften aufbaut, um wirtschaftliche Chancen für alle zu schaffen. Die Technologie von eBay ermöglicht es Millionen von Käufer:innen und Verkäufer:innen in mehr als 190 Märkten weltweit, Handel zu treiben, zu wachsen und erfolgreich zu sein.

Das 1995 in San Jose, Kalifornien, gegründete Unternehmen ist heute einer der weltweit größten und dynamischsten Online-Marktplätze, auf dem Kunden eine breite Auswahl an preiswerten und einzigartigen Produkten entdecken können. Im Jahr 2025 verzeichnete eBay ein Bruttowarenvolumen (GMV) von 79,6 Milliarden US-Dollar.

Weitere Informationen über das Unternehmen und sein globales Portfolio an Online-Marken finden Sie unter www.ebayinc.com.