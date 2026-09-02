  • 02.09.2026, 11:04:32
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Live aus der Wiener Staatsoper in Ö1: „Adriana Lecouvreur“ von Francesco Cilea

Dirigiert von Marco Armiliato, mit u. a. Ermonela Jaho, Elīna Garanča, Luciano Ganci und Roberto Frontali

Wien (OTS) - 

Ö1 übertragt am 5. September 2026 um 19.00 Uhr in der Sendung „Opernabend“ die Oper „Adriana Lecouvreur“ live aus der Wiener Staatsoper. In der Titelrolle ist die Sopranistin Ermonela Jaho (Adriana Lecouvreur), in weiteren Rollen sind Elīna Garanča (Principessa di Bouillon), Luciano Ganci (Maurizio, Conte di Sassonia), Roberto Frontali (Michonnet), Simonas Strazdas (Principe di Bouillon), Andrea Giovannini (Abate), Ivo Stanchev (Quinault), Carlos Osuna (Poisson) und viele mehr zu hören. Dirigiert wird die Oper von Marco Armiliato. Die Sendung ist anschließend on demand auf https://oe1.ORF.at und ORF Sound abrufbar.

Nach fünf Jahren kehrt Francesco Cileas Oper „Adriana Lecouvreur“ an die Wiener Staatsoper zurück. In der opulenten, werktreuen Inszenierung von David McVicar mit Bühnenbild von Charles Edwards verkörpert die albanische Sopranistin Ermonela Jaho die Titelrolle. Als ihre Rivalin, die Principessa di Bouillon, ist Elīna Garanča zu erleben. Cileas Oper erzählt von der gefeierten französischen Schauspielerin Adrienne Lecouvreur, deren Aufstieg, Liebesbeziehung zu Moritz von Sachsen und früher Tod bis heute faszinieren. Das Werk verlangt eine Primadonna von großer stimmlicher Ausdruckskraft und Bühnenpräsenz – eine Rolle, die einst Sängerinnen wie Renata Tebaldi, Renata Scotto und Mirella Freni prägten. „Adriana Lecouvreur“ wurde 1902 in Mailand mit Enrico Caruso uraufgeführt und zählt zu den wenigen Werken Cileas, die sich im Opernrepertoire behaupten konnten. An der Wiener Staatsoper war die Oper erstmals 2014 zu erleben und wurde bislang erst 15-mal gespielt.

Das Ö1-Format „Opernabend“ umfasst Live-Übertragungen und Aufzeichnungen von österreichischen Bühnen und Festivals, aber auch aus den großen internationalen Opernzentren, Star-besetzten Klassikern, Raritäten, aktuellen Produktionen und fallweise historischen Aufnahmen.

Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at.

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