  • 02.09.2026, 11:02:32
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SPÖ-Seltenheim: „Nazi-Skandal rund um FPÖ-Lugner muss Folgen haben, Kickl muss Saustall in der FPÖ endlich aufräumen!“

Liste rechtsextremer Vorfälle in der FPÖ wird immer länger – „Lugner mag mit seinem Gedankengut in die Nazi-Zeit passen, aber ganz sicher nicht in die Innenpolitik des Jahres 2026

Wien (OTS) - 

Angesichts der bekannt gewordenen Ermittlungen wegen des Verdachts der NS-Wiederbetätigung gegen den Wiener FPÖ-Landtagsabgeordneten Lugner und der von Lugner angenommenen Diversion fordert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim klare Konsequenzen von der FPÖ. „Die Liste rechtsextremer Vorfälle in der FPÖ wird immer länger, ihre Verflechtungen mit der rechtsextremen Szene immer enger. Der Fall Lugner ist kein Einzelfall, er reiht sich nahtlos in die elendslange Liste rechter Skandale in der FPÖ ein, für die Kickl als FPÖ-Chef die politische Verantwortung trägt. Was muss eigentlich noch passieren, damit Kickl endlich handelt? Schweigen und Durchtauchen ist keine Option. Kickl muss den Saustall in der FPÖ endlich aufräumen“, betont Seltenheim heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Wer so wie Lugner in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der NS-Wiederbetätigung eine Diversion annehmen muss, um einer Verurteilung zu entgehen, vertritt offenbar ein Gedankengut, das in die Nazi-Zeit passen mag, aber ganz sicher nicht in die österreichische Innenpolitik des Jahres 2026. Lugner ist endgültig rücktrittsreif, er muss die politischen Konsequenzen ziehen“, so Seltenheim. (Schluss) mb/ls

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