AVISO: Green Building im Wohnbau: Gebäude mit Zukunft

Wien (OTS) -

Ein Gebäude kann energieeffizient geplant und nachhaltig gebaut sein – doch was bleibt davon nach zehn oder zwanzig Jahren? Welche Investitionen zahlen sich über den gesamten Lebenszyklus aus? Und wie lassen sich Klimaziele, Leistbarkeit, Barrierefreiheit und ein zuverlässiger Gebäudebetrieb verbinden?

Diesen Fragen widmen sich die ersten NIBRA Zukunftsgespräche in der Vienna Grand Gallery. Initiator und Gastgeber ist Nikolaus Brada, Eigentümer und Geschäftsführer von NIBRA. Die Auftaktveranstaltung steht unter dem Titel „Green Building im Wohnbau: Neubau, Sanierung, Leistbarkeit und Betrieb im Zusammenspiel“.

Expert:innen aus Immobilienwirtschaft, gemeinnützigem Wohnbau, Technik und Finanzwirtschaft diskutieren, wie nachhaltiger Wohnbau langfristig wirtschaftlich, technisch und gesellschaftlich tragfähig gestaltet werden kann. Als Praxisbeispiel dient B.R.I.O. im Quartier Neues Landgut, wo NIBRA die Aufzugsanlagen realisiert hat.

Dazu Nikolaus Brada: „Die Zukunft des Bauens liegt im ganzheitlichen Denken: Wenn Planung, Bau und Betrieb als Einheit verstanden werden, entstehen Gebäude, die wirtschaftlich überzeugen, nachhaltig wirken und langfristig zuverlässig funktionieren.“

Termin: Dienstag, 29. September 2026

Einlass: 17:00 Uhr, Eröffnung: 17:30 Uhr

Ort: Vienna Grand Gallery, Dr.-Otto-Neurath-Gasse 5, 1220 Wien

Eröffnung: Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy

Podium: Dr.in Claudia Brey (ÖBB-Immobilienmanagement), Mag. Peter Engert (ÖGNI), Foad Ghaemi (Alpen Privatbank), KommR Mag. Michael Gehbauer (Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen), Prok. Ing. Sascha Risavy (Österreichisches Siedlungswerk).

Kurzimpuls: Mag. Nikolaus Angermayr (MEDIAGUIDE Verlag). Moderation: Dr. Wolfgang Renner

Die NIBRA Zukunftsgespräche verstehen sich als langfristige Plattform für den interdisziplinären Dialog über die Zukunft des Wohnbaus. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Lösungen auch unter realen wirtschaftlichen und technischen Bedingungen langfristig Bestand haben.

Journalist*innen sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und mit Nikolaus Brada sowie den Podiumsteilnehmer*innen ins Gespräch zu kommen.