Wie Sie beim Gas- und Stromwechsel zu Drei Energie jetzt 3 Monate Grundentgelt sparen?

Wien (OTS) -

Drei Energie feiert 7 Jahre Energieversorgung mit einem attraktiven Wechselangebot.

Wer bis 31. Oktober 2026 zu Drei Energie wechselt, erhält einen Bonus von 15 Euro und spart damit drei Monate Grundentgelt.



Drei Energie feiert sieben Jahre am österreichischen Energiemarkt. Seit 2019 bietet Drei Energie Strom und Gas zu attraktiven Preisen an. Zum Jubiläum und Start der Heizsaison erhalten Neukund:innen bei einem Wechsel bis Ende Oktober 2026 drei Monate Grundentgelt geschenkt.

Herbst-Promotion: Drei Monate Grundentgelt geschenkt.

Der Herbst zählt traditionell zu den stärksten Wechselphasen am österreichischen Energiemarkt. Viele Haushalte überprüfen vor Beginn der Heizsaison ihre Strom- und Gaskosten und suchen nach Möglichkeiten, langfristig zu sparen. Mit der neuen Herbst-Promotion schafft Drei Energie einen zusätzlichen Anreiz für den unkomplizierten Anbieterwechsel.

Neukund:innen, die sich zwischen 1. September und 31. Oktober 2026 für einen Vertrag bei Drei Energie entscheiden, erhalten mit dem Promotion-Code „HERBSTENERGIE“ eine einmalige Gutschrift von 15 Euro auf ihr hinterlegtes Bankkonto. Der Bonus entspricht dem Wert von drei Monaten Grundentgelt. Der Vertragsabschluss ist in jedem Drei Shop oder online auf www.drei-energie.at möglich. Die Aktion ist pro Person einmal einlösbar.

Aktionsdetails auf einen Blick:

Aktionszeitraum: 1. September bis 31. Oktober 2026 bzw. bis auf Widerruf

Promotion-Code: HERBSTENERGIE

Bonus: Einmalige Gutschrift von 15 Euro, entsprechend dem Wert von drei Monaten Grundentgelt

Abschluss: Online auf www.drei-energie.at oder in allen Drei Shops

Teilnahme: Einmal pro Person einlösbar

Fair und einfach.

Drei Energie bietet Strom und Gas mit transparenten Tarifmodellen sowie einen unkomplizierten Vertragsabschluss. Der Energiepartner von Drei Energie ist go green energy, ein innovatives Unternehmen aus Österreich, das Transparenz, Online-Komfort und faire Preise an erster Stelle reiht. Mehr auf www.drei-energie.at

Drei Energie bietet folgende Vorteile:

- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

- Keine Bindung, Kündigungsfrist von 14 Tagen

- Alles auf einer Gesamtrechnung, inklusive Netzbetreiber

- Einfacher Wechsel online oder im Drei Shop

- Website: www.drei-energie.at

Wie funktioniert der Wechsel zu Drei Energie?

Der Wechsel zu Drei Energie kann online auf www.drei-energie.at oder in einem Drei Shop beantragt werden. Nach Abschluss übernimmt Drei Energie die notwendigen Schritte für den Anbieterwechsel. Kund:innen müssen während des Wechsels keine Unterbrechung der Strom- oder Gasversorgung befürchten.

Muss ich meinen bisherigen Energievertrag selbst kündigen?

Im Rahmen des Wechselprozesses unterstützt Drei Energie Kund:innen beim Anbieterwechsel und übernimmt die erforderlichen Schritte. Dadurch wird der Umstieg möglichst einfach und komfortabel gestaltet.

Wird meine Strom- und Gasversorgung beim Wechsel unterbrochen?

Nein. Während des Anbieterwechsels bleibt die Versorgung mit Strom beziehungsweise Gas durchgehend aufrecht.

Benötige ich für den Wechsel meine Zählpunktnummer?

Nicht zwingend. Ein Wechsel zu Drei Energie ist laut Unternehmen auch ohne Angabe der 33-stelligen Zählpunktnummer möglich. Fehlende Informationen können gegebenenfalls später ergänzt werden.

Welche Produkte bietet Drei Energie an?

Drei Energie bietet Strom aus erneuerbaren Energiequellen sowie Gastarife für Haushalte in Österreich an. Kund:innen können Strom, Gas oder beide Produkte gemeinsam beziehen.

Gibt es bei Drei Energie eine Vertragsbindung?

Nein. Drei Energie verzichtet nach eigenen Angaben bei Neukund:innen auf eine Bindungsfrist. Kund:innen bleiben dadurch flexibel.

Was bedeutet die Preisenergie?

Die Preisgarantie bedeutet, dass der vereinbarte Energie-Arbeitspreis für einen festgelegten Zeitraum unverändert bleibt. Während dieses Zeitraums erfolgen keine Preisanpassungen des Arbeitspreises.

Was ist der Unterscheid zwischen Preisgarantie und Vertragsbindung?

Eine Preisgarantie schützt den vereinbarten Energiepreis für einen bestimmten Zeitraum. Eine Vertragsbindung hingegen legt fest, wie lange ein Vertrag mindestens bestehen muss. Eine Preisgarantie bedeutet nicht automatisch, dass eine Vertragsbindung besteht.

Können auch Nicht-Drei Kund:innen Drei Energie nutzen?

Ja. Die Energieprodukte von Drei Energie stehen österreichischen Haushalten unabhängig davon offen, ob sie Mobilfunk- oder Internetkund:innen von Drei sind.

Welche Vorteile bietet Drei Energie?

Zu den Vorteilen zählen ein einfacher Wechselprozess, transparente Tarifmodelle, digitale Services über das Kundenportal, eine Gesamtrechnung inklusive Netzkosten sowie faire und langfristig planbare Preise.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at