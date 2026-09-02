  • 02.09.2026, 10:52:32
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  • OTS0057

Herbstzauber auf Schloss Poysbrunn

Am 10. und 11. Oktober 2026 lädt Schloss Poysbrunn zum „Herbstzauber“.

Poysbrunn (OTS) - 

Jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr stehen Kunsthandwerk, Kulinarik und Wein im Mittelpunkt. Die handgefertigten Unikate bieten dabei auch Gelegenheit, schon früh besondere Weihnachtsgeschenke zu entdecken.

Das Rahmenprogramm:

Sa. 10.10./ 14:00 Uhr: Weinhauerkapelle Poysbrunn

So.11.10./14:00 Uhr: Theatergeschichten - MEI ... WAS ES NICHT ALLES GIBT“ von und mit Märchensommer-Darsteller Christian Kohlhofer und Johannes Kemetter

Bei Schönwetter ab 11.00 Uhr Traktorfahrten durch die Weingärten .

Eintritt 6 Euro.

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Telefon: +43 664 536 01 39
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