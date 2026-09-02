- 02.09.2026, 10:52:32
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Herbstzauber auf Schloss Poysbrunn
Am 10. und 11. Oktober 2026 lädt Schloss Poysbrunn zum „Herbstzauber“.
Jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr stehen Kunsthandwerk, Kulinarik und Wein im Mittelpunkt. Die handgefertigten Unikate bieten dabei auch Gelegenheit, schon früh besondere Weihnachtsgeschenke zu entdecken.
Das Rahmenprogramm:
Sa. 10.10./ 14:00 Uhr: Weinhauerkapelle Poysbrunn
So.11.10./14:00 Uhr: Theatergeschichten - MEI ... WAS ES NICHT ALLES GIBT“ von und mit Märchensommer-Darsteller Christian Kohlhofer und Johannes Kemetter
Bei Schönwetter ab 11.00 Uhr Traktorfahrten durch die Weingärten .
Eintritt 6 Euro.
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