Barbara Stöckl im Gespräch mit Peter Kaiser, Nadja Bernhard, Kristina Sprenger und Franz-Stefan Gady

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 3. September 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Ex-Landeshauptmann Peter Kaiser, „ZIB“-Anchorwoman Nadja Bernhard, Schauspielerin Kristina Sprenger und Militäranalyst Franz-Stefan Gady zu Gast bei Barbara Stöckl:

Über fünf Jahrzehnte war Peter Kaiser in der Politik tätig. Zuletzt 13 Jahre als Kärntner Landeshauptmann, bevor er 2025 sein Amt zurücklegte. Was den promovierten Philosophen und leidenschaftlichen Sportler dazu bewogen hat, sich für ein Leben in der Politik zu entscheiden, und wie ihn schwere Schicksalsschläge geprägt haben, erzählt er im persönlichen Gespräch bei „Stöckl“.

Seit fast 15 Jahren moderiert Nadja Bernhard die „Zeit im Bild“. Davor berichtete die in Kanada geborene und aufgewachsene Steirerin als Auslandskorrespondentin aus Rom, Washington, Kairo oder Haiti. Sie erzählt, wie Social Media und künstliche Intelligenz die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten verändern. Außerdem gibt sie Einblicke in ihre enge Freundschaft mit Schauspielerin Kristina Sprenger. Die gebürtige Tirolerin und Intendantin der Festspiele Berndorf steht ab Anfang Oktober in „Alles was sie wollen“ auf der Bühne. Sie spricht über Unglück als Inspiration, Sport als Motivation und einen runden Geburtstag als Antrieb.

Der gebürtige Steirer Franz-Stefan Gady entschied sich für eine Karriere als Militäranalyst und berät heute Regierungen und Streitkräfte auf der ganzen Welt. In seinem Buch „Überfall“ beschreibt er die Auswirkungen und Folgen eines Szenarios, in dem Österreich zum Kampfplatz wird. Im Talk bei Barbara Stöckl erzählt er von seinem frühen Interesse für geopolitische Konflikte und einer Geschichte seiner Großmutter, die ihn nachhaltig geprägt hat.