- 02.09.2026, 10:30:02
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Arnautović GmbH mit Millionenschulden
Starkicker landet einen Flop mit Kosmetikmarke
In der dem Studierendenmagazin campus a vorliegenden Bilanz der Arnautović GmbH stehen 2,2 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Mit dem Unternehmen wollte der Rekordnationalspieler Kosmetikprodukte verkaufen, was er inzwischen aufgegeben hat.
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