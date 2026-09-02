  • 02.09.2026, 10:30:02
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  • OTS0051

Arnautović GmbH mit Millionenschulden

Starkicker landet einen Flop mit Kosmetikmarke

Wien (OTS) - 

In der dem Studierendenmagazin campus a vorliegenden Bilanz der Arnautović GmbH stehen 2,2 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Mit dem Unternehmen wollte der Rekordnationalspieler Kosmetikprodukte verkaufen, was er inzwischen aufgegeben hat.

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