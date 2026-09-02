ORF-Premiere für zweiten Teil von „Martin Frank: Wahrscheinlich liegt’s an mir“ am 4. September

Wien (OTS) -

Martin Frank stellt sich in seinem fünften Soloprogramm seinen ganz persönlichen Generationenkonflikten, nimmt dabei vor allem sich selbst aufs Korn und vermutet „Wahrscheinlich liegt’s an mir“. Die ORF-Premiere des zweiten Teils der Aufzeichnung ist am Freitag, dem 4. September 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON zu sehen. Anschließend sorgen die „Was gibt es Neues? – Classics“ (21.20 Uhr) und das Dacapo „Seidl und Fleischhacker im Außendienst: Richard Löwenherz und die Sache mit dem Mut“ (22.10 Uhr) für weitere Lacher am Freitagabend.

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In seinem fünften Soloprogramm nimmt Martin Frank das Publikum spitzbübisch mit in die Generationenkonflikte seines Mehrgenerationenhauses. Er gibt wertvolle Tipps, wie man Einladungen zu extravaganten Essen übersteht, und fragt sich, ob Geburtstagsfeiern überhaupt noch zeitgemäß sind. Denn die meiste Arbeit vor, während und nach einer Geburt bleibt ja bei der Mama hängen und nicht beim Geburtstagskind. Außerdem muss sich der 34-Jährige langsam eingestehen, dass er den Kampf, seinen Eltern nicht ähnlich zu werden, offensichtlich verloren hat, und sucht sich zum Schluss Hilfe beim Publikum. Die Sendung ist eine Aufzeichnung vom 15. Oktober 2025 im Circus Krone in München.