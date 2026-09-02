Haus der Musik: Live On Stage Konzerte im Herbst 2026

Wien (OTS) -

Ab Ende September finden im Haus der Musik, einem Museum der Wien Holding, wieder die beliebten Live On Stage-Konzerte statt. Auf der hauseigenen Bühne des Klangmuseums stehen in diesem Herbst internationale Künstler der Indie- und Alternative-Szene wie Gaudion, Jon McKiel, Adrian Crowley und die Hugo Race Fatalists. Die Konzertreihe ist eine Kooperation des Haus der Musik mit der Vienna Songwriting Association und wird von Klaus Totzler kuratiert.

Gaudion am 25. September 2026

Der australische Singer-Songwriter Gaudion stammt aus dem Herzen des Outbacks – aus der kleinen Stadt Hillston. Seine Konzerte stehen für Wärme, Charisma und ehrliches Storytelling. Mit seiner Musik möchte Gaudion Liebe, Hoffnung und echte Geschichten vermitteln und verbindet dabei Folk, Country und Pop auf einzigartige Weise. Inspiration findet er unter anderem bei Künstler*innen wie Tracy Chapman, Ed Sheeran und John Mayer. Als Support Act ist der amerikanische Indie-Folk-Singer-Songwriter Connor Brondes zu hören.

Jon McKiel am 28. September 2026

Der kanadischer Songwriter Jon McKiel nimmt seinen experimentellen Indie-Pop in den zerklüfteten Sumpfgebieten seiner Wahlheimat New Brunswick auf. Nicht erst seit seinem 2024 erschienenen Album Hex, das mit einer Nominierung für den renommierten Polaris Music Prize bedacht wurde, zählt McKiel zu den innovativsten Indie-Musikern seines Landes. Der Vorgänger Bobby Joe Hope (2020) genießt mittlerweile nicht nur innerhalb der heimischen DIY-Szene Kultstatus. Die Plattform Aquarium Drunkard bezeichnete das Album im Zuge ihrer Rezension als ein „unwahrscheinliches Meisterwerk“ und beschrieb die Musik darauf als ein hinreißendes Aufeinandertreffen von „Lo-Fi-Psychedelic-Rock, Echo-Kammern voller Noise und Bedroom Soul“ – ein Aufeinandertreffen, das insbesondere live sein ganzes hypnotisches Potential entfaltet! Als Support Act tritt die Wiener Indie-Band Nature Swim auf.



Adrian Crowley am 21. Oktober 2026

Mit seiner unverwechselbaren Stimme und poetischen Bildsprache zählt Adrian Crowley zu den außergewöhnlichsten Singer-Songwritern Irlands. Seine Musik bewegt sich zwischen Folk, Indie und atmosphärischen Klanglandschaften und lebt von ihrer ruhigen Intensität, tiefgründigen Geschichten und eindrucksvollen Arrangements. Mit seinem aktuellen Album Measure of Joy, seinem mittlerweile zehnten Studioalbum, präsentiert Crowley ein Werk voller fein nuancierter Songs über Erinnerung, Vergänglichkeit, Natur und die stillen Momente des Lebens. Gemeinsam mit Produzent John Parish (u. a. PJ Harvey) und Sängerin Nadine Khouri entstand ein Album, das durch seine emotionale Tiefe und klangliche Wärme begeistert.



Hugo Race Fatalists am 15.11.26

Der australische Singer-Songwriter und Bluesrock-Gitarrist Hugo Race ist eigentlich schon seit 40 Jahren eine Legende. Er ist eines der Gründungsmitglieder von Nick Cave and the Bad Seeds. Mit Bands wie Hugo Race & True Spirits tourte er als Postpunk-Troubadour viele Jahre. Mit Psychedelic- und Roots Rock. Mit seiner aktuellen Band Hugo Race Fatalists aus Italien brachte er in diesem Jahr sein sechstes Studio Album heraus: I Made It All Up For You. Race bezeichnet sich selbst als politischen Musiker und Erben der Beat Generation. Man hört in seiner Musik seine Verehrung für Chris Eckman, Johnny Cash und Leonard Cohen. Live bietet Hugo Race ein Erlebnis der Extraklasse. Die österreichische Singer-Songwriterin Esther Olivia ist als Support Act zu hören.



Infos & Tickets

Konzertbeginn ist jeweils um 20:00 Uhr. Tickets sind um je 25 Euro erhältlich an der Kassa im Haus der Musik (Seilerstätte 30, 1010 Wien) sowie bei Wien Ticket. Online unter www.wien-ticket.at, im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert-von-Karajan-Platz, 1010 Wien, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 10.00 - 19.00 Uhr) und in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen.



Freier Eintritt mit der HdM Membercard (grün/rot) – gültig bis 31.12.2026, vergünstigter Eintritt um EUR 10,- statt EUR 25 mit der HdM Membercard (weinrot) – gültig ab 01.01.2026.



Pressefotos:

Die Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.