AVISO. Schüler legen Forderungskatalog an Bildungspolitik vor

Wien (OTS) -

„Jedes Jahr im September reden alle über uns, aber niemand mit uns“, sagt Elias Pell (17), Chefredakteur von Österreichs größter bundesweiter Schülerzeitung campus a college. Deshalb präsentiert er jetzt einen in wochenlanger Arbeit von 36 Schüler*innen im gesamten Bundesgebiet erstellten Forderungskatalog an die Bildungspolitik. Pell, Schüler am Gymnasium Sacré Coeur Wien, steht gerne für Interviews zur Verfügung. Zu seiner Zusammenfassung der Forderungen geht es hier.





