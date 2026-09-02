  • 02.09.2026, 10:25:02
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  • OTS0046

AVISO. Schüler legen Forderungskatalog an Bildungspolitik vor

Chefredakteur von Österreichs größter Schülerzeitung: „Wir wollen mitreden“

Wien (OTS) - 

„Jedes Jahr im September reden alle über uns, aber niemand mit uns“, sagt Elias Pell (17), Chefredakteur von Österreichs größter bundesweiter Schülerzeitung campus a college. Deshalb präsentiert er jetzt einen in wochenlanger Arbeit von 36 Schüler*innen im gesamten Bundesgebiet erstellten Forderungskatalog an die Bildungspolitik. Pell, Schüler am Gymnasium Sacré Coeur Wien, steht gerne für Interviews zur Verfügung. Zu seiner Zusammenfassung der Forderungen geht es hier.



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