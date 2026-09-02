„Das große Staatsopern-Air“ im Wiener Burggarten: Saisonauftakt am 6. September live-zeitversetzt in ORF III und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Nach der fulminanten Premiere im Vorjahr lädt die Wiener Staatsoper am Sonntag, dem 6. September 2026, bereits zum zweiten Mal zu einem glanzvollen Galakonzert unter freiem Himmel. Bei freiem Eintritt kann man auch heuer den spektakulären Saisonauftakt des Hauses im malerischen Burggarten erleben. Für ein breites Publikum überträgt ORF III (auch auf ORF ON) das mit internationalen Klassikstars wie Asmik Grigorian, Piotr Beczal̸a, Juan Diego Flórez und Ludovic Tézier topbesetzte Kulturereignis live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in „Erlebnis Bühne“ und bringt die Magie des Abends erste Reihe fußfrei in die heimischen Wohnzimmer. Begleitet von Orchester, Chor und Opernschule der Wiener Staatsoper unter der Leitung von Marco Armiliato, lädt ein herausragendes künstlerisches Programm mit Highlights der kommenden Spielzeit auf eine Reise quer durch die Operngeschichte. Durch den Abend führen Barbara Rett und der Direktor der Wiener Staatsoper, Bogdan Roščić.

Auf „Das große Staatsopern-Air 2026“ stimmt bereits am Freitag, dem 4. September, eine Spezialausgabe des ORF-III-Magazins „Kultur Heute“ (19.40 Uhr) aus dem Wiener Burggarten mit einem Blick auf die Saisoneröffnung, ihre Stars und musikalischen Höhepunkte ein.

ARTE zeigt das Konzert am Sonntag, dem 4. Oktober, um 17.45 Uhr sowie auf https://arte.tv und macht den Wiener Opernzauber damit auch über Österreichs Grenze hinaus erlebbar.

Außerdem ist das Ereignis im Rahmen des Filmfestivals am Wiener Rathausplatz zu sehen und wird dort ebenso um 20.15 Uhr live-zeitversetzt übertragen.

Mehr zum Programm:

Auf der Freiluftbühne im Wiener Burggarten treffen die unvergleichliche Starsopranistin Asmik Grigorian, die Welt-Tenöre Piotr Beczal̸a und Juan Diego Flórez sowie eine der schönsten Bariton-Stimmen der Gegenwart, Ludovic Tézier, auf hochkarätige Ensemblemitglieder des Hauses, wie Maria Nazarova, Ileana Tonca, Carlos Osuna oder Daniel Jenz.

Das Programm voller herausragender Solo-Arien, Duette und Chöre der Opernliteratur eröffnet Asmik Grigorian mit der legendären „Habanera“ aus Georges Bizets „Carmen“. Piotr Beczal̸a interpretiert etwa Giacomo Puccinis unsterbliches „Nessun dorma“ aus „Turandot“. Juan Diego Flórez stellt u. a. mit dem virtuosen „Ah! Mes amis“ aus Gaetano Donizettis „La fille du régiment“ seine außergewöhnliche Gesangskunst unter Beweis. Ludovic Tézier sorgt beispielsweise mit „Alzati ... Eri tu che macchiavi quell'anima“ aus Giuseppe Verdis „Un ballo in maschera“ für einen weiteren großen Opernmoment.

Grafenegg-Konzert von Asmik Grigorian am 13. September in ORF III

Nach dem Staatsopern-Air kann sich das Fernsehpublikum noch auf einen weiteren TV-Auftritt von Weltstar Asmik Grigorian freuen: Am 13. September zeigt ORF III mit „Asmik Grigorian in Grafenegg“ (20.15 UhrI) einen Solo-Konzertabend vom heurigen Musikfestival unter der Leitung von Fabien Gabel am Pult des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.