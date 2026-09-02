Vier Jahrzehnte für die Pflege: Pflegedirektorin des PBZ Ybbs/Donau in den Ruhestand verabschiedet

St. Pölten (OTS) -

Im Rahmen eines Grillfestes mit Bewohnerinnen und Bewohnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie langjährigen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern wurde Rosemarie Reithner, Pflegedirektorin des Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) Ybbs/Donau, in den Ruhestand verabschiedet. Mit ihrer Pensionierung endet eine mehr als 40-jährige Berufslaufbahn, in der sie die Entwicklung des Hauses sowie zahlreiche Generationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachhaltig geprägt hat.

Nach ihrer Ausbildung zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin war Rosemarie Reithner zunächst am Klinikum St. Pölten tätig, bevor sie im November 1986 nach Ybbs/Donau wechselte. Bereits 1993 übernahm sie erstmals Führungsverantwortung. 1999 wurde sie zur Pflegedienstleitung des damaligen „Nibelungenheims Ybbs“ bestellt. Im Mai 2023 erhielt ihre Funktion die heute gültige Berufsbezeichnung Pflegedirektorin.

Während ihrer langjährigen Tätigkeit prägte Reithner die pflegerische Entwicklung des Hauses maßgeblich mit. Auch über die Grenzen des Standorts hinaus wurde ihre Expertise geschätzt. Unter anderem übernahm sie vorübergehend zusätzlich die Funktion der Pflegedienstleitung im damaligen Landespflegeheim Zwettl.

„Frau Reithner hat das Pflege- und Betreuungszentrum Ybbs/Donau über viele Jahre hinweg mit hoher Fachkompetenz, großem Engagement und einem wertschätzenden Führungsstil geprägt. Sie war für Bewohnerinnen und Bewohner ebenso wie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine verlässliche Ansprechpartnerin. Für ihren langjährigen Einsatz danke ich ihr sehr herzlich und wünsche ihr für den neuen Lebensabschnitt alles Gute“, betont Mag. Martin Kaiser, Geschäftsführer der Gesundheit Mostviertel GmbH.

Auch Landesrat Anton Kasser würdigt in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Leistungen der langjährigen Pflegedirektorin: „Frau Reithner steht beispielhaft für die vielen Pflegekräfte, die über Jahrzehnte Verantwortung übernehmen und mit ihrem Einsatz das Leben anderer Menschen bereichern. Für ihren wertvollen Beitrag zum niederösterreichischen Pflegewesen danke ich ihr herzlich und wünsche ihr für den Ruhestand Gesundheit, Glück und viele schöne Momente.“

Mit der Pensionierung von Rosemarie Reithner geht eine Ära im Pflege- und Betreuungszentrum Ybbs/Donau zu Ende. Über vier Jahrzehnte hinweg setzte sie wichtige Impulse für die Pflege und Betreuung und war für viele Menschen eine prägende und verlässliche Führungspersönlichkeit.

Nähere Informationen bei Anna Brandstetter, BSc, MA, Pressekoordination der NÖ Landesgesundheitsagentur – Gesundheit Mostviertel GmbH, unter Tel.: +43 676 858 70 38220 oder per E-Mail an [email protected]