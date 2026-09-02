Aktion „Gratis Registrieren von Hunden“ startet wieder

Wien (OTS) -

Nach dem großen Erfolg der Aktion „Gratis Registrieren von Hunden“ im Jahr 2023 bieten das Stadtservice und das TierQuarTier den Wiener*innen nun erneut die Möglichkeit Ihren Hund kostenlos in der Heimtierdatenbank zu registrieren.

In Österreich muss jeder Hund gechippt und in der österreichischen Heimtierdatenbank des Bundes registriert sein muss. Im Rahmen der Service-Tage im Grätzl hat das Stadtservice in den Bezirken ab 8. September wieder ein besonderes Angebot für die Wiener*innen. Zwei Monate lang können Bürger*innen ihre Hunde kostenlos beim Bus des Stadtservice in der Heimtierdatenbank registrieren lassen. Der Bus des Stadtservice tourt durch alle Bezirke.

„Der eigene Hund muss nicht mitgebracht werden, benötigt wird lediglich ein Lichtbildausweis und die Chipnummer des Hundes.“ erklärt Amtstierärztin Susanne Kerbl und ergänzt: „Neu ist, dass mit der Registrierung in einigen Fällen, wie zum Beispiel bei Ersthundehalter*innen, auch ein Sachkundenachweis hochgeladen werden muss. Es sollte eine Kopie des Nachweises mitgebracht werden. Notfalls kann der Sachkundenachweis auch vor Ort kopiert werden.“

Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky empfiehlt: „Nützen Sie die Gelegenheit und lassen Sie Ihren Hund kostenlos registrieren: Vor zwei Jahren haben über 300 Personen an der Aktion teilgenommen, das bedeutet - über 300 Hunde sind seither sicherer! Denn nur durch die Registrierung können beim Entlaufen der Tiere die Besitzer*innen schnell verständigt werden.“

Walter Hillerer, Leiter des Stadtservice Wien, betont: „Mit der kostenlosen Registrierung bieten wir den Wiener*innen gemeinsam mit dem TierQuarTier Wien einen unkomplizierten Service an. Im Fall, dass ein Hund verloren geht, kann die Registrierung entscheidend dabei helfen, Tier und Besitzer*in rasch wieder zusammenzubringen. Wir freuen uns, mit dieser Aktion einen Beitrag für mehr Tierwohl in unserer Stadt leisten zu können.“

Die Aktion „Gratis Registrieren von Hunden“ wird vom Stadtservice und dem TierQuarTier Wien angeboten. Sie startet am 08. September und läuft bis Ende Oktober 2026. Hunde können nicht vor Ort gechippt werden. Sollten Sie Ihren Hund mitnehmen, muss dieser Maulkorb und Leine tragen. Alle Termine finden sich unter https://www.wien.gv.at/gesellschaft/tiere/haustiere/hunde/gratis-registrierung.html