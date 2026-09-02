Hanel-Torsch: WieNeu+ Sanierungsgutschein bringt Wiens Sanierungen durch niederschwelliges Service und Beratung auf die Überholspur

Wien (OTS) -

Von der ersten Sanierungsidee bis zum abgeschlossenen Bauvorhaben: Mit dem WieNeu+ Sanierungsgutschein erhalten Eigentümer*innen und Hausverwaltungen, die Baumaßnahmen zur Sanierung und Dekarbonisierung in den WieNeu+ Programmgebieten umsetzen möchten, ein maßgeschneidertes Full-Service-Beratungspaket. Der WieNeu+ Sanierungsgutschein ist ab sofort unter wieneuplus.wien.gv.at/sanierungsgutschein beantragbar.

„Die Stadt Wien verfügt über ein exzellentes und österreichweit einzigartiges Angebot an Beratungs- und Unterstützungsleistungen, wenn es darum geht den eigenen Wohnraum Wohnraum klima- und zukunftsfit zu sanieren. Unsere Expertinnen und Experten von der Hauskunft, dem wohnfonds_wien und WieNeu+ arbeiten Hand im Hand, um der Sanierung und Dekarbonisierung in Wien Vorrang zu geben. Mit dem Pilotprojekt „WieNeu+ Sanierungsgutschein“ entsteht ein neues, gebündeltes Unterstützungsangebot, das Eigentümer*innen noch gezielter bei der Planung und Umsetzung ihrer Sanierung begleitet!“, sagt Elke Hanel-Torsch, Wohnbaustadträtin.

Ein Blick in die Praxis zeigt: Die Sanierung von Häusern und Wohnungen scheitert aus den unterschiedlichsten Gründen. Viele könnten sich zwar vorstellen, die eigene Liegenschaft zu sanieren, wissen aber nicht, worauf in welcher Projektphase geachtet werden sollte. Bevor somit ein kompliziertes, unüberschaubar wirkendes Großprojekt in Gang gesetzt wird, verschiebt man das Vorhaben lieber auf später. Auch das Förderangebot der Stadt Wien, das Bau- und Sanierungsmaßnahmen mit attraktiven Quoten finanziell unterstützt, wird oft nicht berücksichtigt. Die Folge: Die finanzielle Belastung einer Sanierung erscheint zu groß. Zahlreiche ursprünglich ambitionierte Vorhaben scheitern auch an der notwendigen Zustimmung von Haus- und Eigentümer*innenversammlungen. Diesen Hürden wirkt der WieNeu+ Sanierungsgutschein durch umfangreiche Angebote an Beratung und Begleitung entgegen.

„Mit dem WieNeu+ Sanierungsgutschein begleiten wir von einem Planungsschritt zum nächsten und können individuell auf die Wünsche der Eigentümer*innen und die Situation vor Ort eingehen. Dazu gehört auch die persönliche Unterstützung bei der hausinternen Abstimmung. Unabhängige Expert*innen beantworten Fragen und unterstützen auch dabei, die Vision eines zukunftsfitten Hauses an die Hausgemeinschaft zu vermitteln“, betont Nicole Büchl, Leiterin des Fachbereichs Sanierung im wohnfonds_wien.

WieNeu+ Sanierungsgutschein – Beantragung und Ablauf

Der WieNeu+ Sanierungsgutschein kann ab sofort von Gebäudeeigentümer*innen, Wohnungseigentümer*innen oder Hausverwaltungen in den WieNeu+ Programmgebieten „Grätzl 20+2“ und „Hernals“ auf wieneuplus.wien.gv.at/sanierungsgutschein beantragt werden. WieNeu+ meldet sich innerhalb weniger Tage, um einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren.

Das maßgeschneiderte Full-Service-Beratungspaket besteht aus den folgenden Schritten:

Visionsfindung: Erstgespräch und Beratung

In einem ersten Gespräch mit dem Team von WieNeu+ werden Rahmenbedingungen, Ziele und Prioritäten für die Liegenschaft geklärt. Umfassender Service durch die Hauskunft: Maßgeschneiderte Beratung

Kennenlernen von Sanierungsmöglichkeiten für die gewählte Liegenschaft: Expert*innen beraten zu thermischer Sanierung, Heizungstausch und den passenden Förderungen. Entscheidungsfindung im Haus: Begleitung von Hausversammlungen

Moderator*innen unterstützen die Antragsteller*innen bei Eigentümer*innen- und Mieter*innenversammlungen, um gemeinsam eine Entscheidung zu treffen.

Eine individuelle Checkliste hilft Wohnungseigentümer*innen und Hauseigentümer*innen zusätzlich, den Überblick zu bewahren. WieNeu+, Hauskunft und wohnfonds_wien unterstützen bei Bedarf bis zum erfolgreichen Projektabschluss.

Dass solche Beratungsangebote Wirkung zeigen, weiß Alexandra Bauer, Leiterin der Hauskunft: „In der Praxis sieht man, dass intensive Beratung und Begleitung die Umsetzungsrate von Sanierungen steigern. Vor allem länger dauernde Prozesse, wie etwa eine umfassende Wohnhaussanierung, werden dadurch für alle Beteiligten besser bewältigbar.“



Das Pilotprojekt läuft vorerst bis Ende 2027 in den WieNeu+ Programmgebieten „Grätzl 20+2“ und „Hernals“.

Beantragung und weitere Informationen zum WieNeu+ Sanierungsgutschein

https://wieneuplus.wien.gv.at/sanierungsgutschein