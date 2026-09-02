AVISO Pressekonferenz Bundesfeuerwehrverband, Rotes Kreuz und Post, 9.9.2026, 10:00 Uhr: Sekunden retten Leben – wenn wir Sie finden!

Wien (OTS) -

Der Österreichische Bundesfeuerwehrverband, das Österreichische Rote Kreuz, die Österreichische Post, der Österreichische Städtebund und der Österreichische Gemeindebund laden zu einer Pressekonferenz:

Gemeinsam wird die Initiative #DieRichtigeAdresse an den Start gebracht. Bereits 2023 wurde das Kampagnenkonzept regional in Tirol sehr erfolgreich umgesetzt, alle Partnerorganisationen berichten von deutlichen Verbesserungen bei der Auffindbarkeit von Adressen seit der Kampagne. Nun wird die Initiative österreichweit umgesetzt.

Wann: Mittwoch, 9. September 2026, 10:00

Wo: Hauptfeuerwache Leopoldstadt, Vorgartenstraße 223c, 1020 Wien (Treffpunkt beim Einfahrtstor)

Am Podium: Günter Trinker (Vizepräsident des ÖBFV) Monika Stickler (stv. Bundesrettungskommandantin ÖRK), Dominik Nagel (Leitung Distribution Ost, Österreichische Post AG), Thomas Weninger (Generalsekretär Städtebund), Johannes Pressl (Präsident Gemeindebund)

Den Livestream zur Pressekonferenz finden Sie hier.

Um Anmeldung wird gebeten unter: [email protected]

Pressekonferenz #DieRichtigeAdresse

Der Österreichische Bundesfeuerwehrverband, das Österreichische Rote Kreuz,

die Österreichische Post, der Städtebund und der Gemeindebund laden zu einer Pressekonferenz: Wann: Mittwoch, 9. September 2026, 10:00 Wo: Hauptfeuerwache Leopoldstadt, Vorgartenstraße 223c, 1020 Wien Am Podium:

Günter Trinker (Vizepräsident des ÖBFV)

Monika Stickler (stv. Bundesrettungskommandantin ÖRK),

Dominik Nagel (Leitung Distribution Ost, Österreichische Post AG),

Thomas Weninger (Generalsekretär Städtebund),

Johannes Pressl (Präsident Gemeindebund)

Datum: 09.09.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Hauptfeuerwache Leopoldstadt

Vorgartenstraße 223c Vorgartenstraße 223c

1020 Wien

Österreich