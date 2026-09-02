Fahrbahnsanierung und Neugestaltung der Ortsdurchfahrt B 124 Arbesbach

St. Pölten (OTS) -

Die Ortsdurchfahrt von Arbesbach im Bezirk Zwettl wurde im Zuge der Landesstraße B 124 auf einer Länge von rund 460 Metern saniert und neugestaltet. Gleichzeitig erfolgte auch im Bereich Stolzenthal eine Sanierung der Landesstraße B 124 auf einer Länge von rund 560 Metern. Die Arbeiten führte die Straßenmeisterei Groß Gerungs in Zusammenarbeit mit regionalen Bau- und Lieferfirmen aus. Die Gesamtbaukosten für die Ortsdurchfahrt belaufen sich auf rund 140.000 Euro. Davon entfallen rund 75.000 Euro auf das Land Niederösterreich und etwa 65.000 Euro auf die Marktgemeinde Arbesbach. Die Gesamtbaukosten für die Sanierung im Bereich Stolzenthal belaufen sich auf 85.000 Euro. Die Kosten trägt zur Gänze das Land Niederösterreich.

Aufgrund aufgetretener Fahrbahnschäden in Form von Schadstellen, Verdrückungen und Rissen entsprachen beide Bereiche der Landesstraße B 124 zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Der NÖ Straßendienst beschloss daher gemeinsam mit der Marktgemeinde Arbesbach die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt samt Nebenanlagen sowie die Sanierung der B 124 von Kilometer 56,130 bis Kilometer 56,590. Im Bereich Stolzenthal wurde die B 124 von Kilometer 57,420 bis Kilometer 57,984 saniert.

Im Zuge der Arbeiten erfolgte zunächst das Abfräsen des bestehenden Asphalts. Teilweise war eine tiefere Fensterflächensanierung erforderlich. Anschließend erfolgte die Wiederherstellung der Fahrbahnen durch das Aufbringen einer neuen Trag- und Deckschicht. Der bestehende Gehsteig erhielt auf einer Länge von rund 110 Metern eine Sanierung. Zudem errichteten die Bauverantwortlichen eine neue Busbucht. Darüber hinaus entstanden rund 80 Meter Pflastermulden und rund 300 Meter Kleinsteinpflaster.

Im Bereich Stolzenthal erfolgte nach dem Abfräsen der gesamten Fahrbahn eine Fensterflächensanierung mittels einer sieben Zentimeter dicken bituminösen Tragschicht. Anschließend erhielt die Fahrbahn eine neue bituminöse Deckschicht.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]