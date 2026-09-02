MCI weiterhin an Österreichs Spitze bei erfolgreichen Start-ups

Innsbruck/München (OTS) -

Im Vorjahr hatte eine großangelegte Studie der Technischen Universität München (TUM) das MCI zur besten Hochschule Österreichs im Bereich hochschulnaher Unternehmensgründungen gekürt (Anzahl an Start-ups bezogen auf 1.000 Studierende).

Nun bestätigt eine kürzlich erschienene Studie der TUM MCI | Die Unternehmerische Hochschule® auch als beste österreichische Hochschule, wenn es um die Resilienz und Beständigkeit von Start-up-Gründungen geht. Gemessen an der Anzahl aktiver – also weiterhin am Markt bestehender oder erfolgreich übernommener – Start-ups pro 1.000 Studierenden erzielt das MCI das beste Ergebnis aller Hochschulen Österreichs und zählt zu den 20 führenden Hochschulen im gesamten DACH-Raum.

Analyse und Methodik

Die jährlich veröffentlichte Studie „Entrepreneurial Impact of Academic Institutions 2026 in the DACH Region – Deep Dive Analysis“ des Lehrstuhls für Strategie und Organisation der TU München – unter Mitwirkung von Forschenden der ETH Zürich und der Universität Innsbruck – analysiert die unternehmerische Performance und Wirkung von Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die diesjährige Deep-Dive-Analyse beruht auf der Auswertung von mehr als 51.000 Start-up-Gründungen im Zeitraum von 2014 bis 2024 an 437 akademischen Institutionen. Herangezogen wurden dafür unter anderem Daten nationaler Statistikämter, bestehender Länderstudien (Austrian Startup Monitor, StartupDetector, Startupticker.ch, Startup.ch), kommerzieller Datenbanken (Dealroom, PitchBook) sowie Social-Media-Profile und Unternehmenswebsites.

Neben den eigentlichen Gründungszahlen untersucht die aktuelle Ausgabe erstmals vertiefend die Überlebensfähigkeit von Start-ups, deren Beschäftigungseffekte, den Finanzierungserfolg sowie die Karrierewege von Gründer:innen im DACH-Raum. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung unternehmerisch ausgerichteter Hochschulen für Innovation, Beschäftigung und regionale Wertschöpfung.

Statements

MCI Aufsichtsratsvorsitzender Oswald Wolkenstein: „Der Standort Tirol lebt von der Innovationskraft seiner Wirtschaft. Mit dem MCI haben wir eine seit 30 Jahren erfolgreich arbeitende ‚Unternehmerische Hochschule‘ am Standort, aus der nicht nur hervorragend qualifizierte Studierende und Alumni sowie spannende Forschungslösungen hervorgehen, sondern auch innovative Startup-Unternehmen. Ich gratuliere dem MCI Team zur erneuten Bestätigung als erfolgreichste Startup-Hochschule Österreichs.“

Benjamin Suitner, MCI Center for Start-ups & Entrepreneurship: „Entrepreneurship ist bei uns kein Zusatzangebot, sondern fest in Studium, Forschung und Transfer verankert. Wenn wissenschaftliches Wissen in neue Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen übersetzt wird, entstehen Innovation, Beschäftigung und gesellschaftlicher Mehrwert. Die Ergebnisse der TUM zeigen, dass dieser Transfer am MCI besonders erfolgreich gelingt und viele Gründungen auch langfristig Bestand haben.“

MCI Rektor Andreas Altmann: „Unternehmerisches Denken und Handeln gehört seit jeher zur DNA des MCI. Wir begleiten unsere Studierenden und Alumni von der ersten Idee bis zur Gründung und darüber hinaus. Deshalb freut es uns auch besonders, dass die Analyse nicht nur die Anzahl der Gründungen, sondern auch deren nachhaltige Entwicklung betrachtet. Denn genau darum geht es uns: Wir wollen Menschen dazu befähigen, aus Ideen tragfähige und für die Gesellschaft langfristig wirksame Unternehmen zu entwickeln.“

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Studie: Tretow, I., Lemanczyk, P., Treffers, T., Welpe, I.M., Clarysse, B., Füller, J. (2026). Entrepreneurial Impact of Academic Institutions 2026 in DACH Region: Deep Dive Analysis. Chair for Strategy and Organisation (TUM). https://www.entrepreneurshipranking.com